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专家学者在京探讨“全球化时代的全球治理”

2021年09月24日17:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月24日电 （记者王海林）9月23日，以“全球化时代的全球治理——纪念中国恢复联合国合法席位50周年”为主题的中国社会科学论坛在北京举行。该论坛由中国社会科学院主办、中国社会科学院世界经济与政治研究所和中国社会科学院国家全球战略智库承办。来自中国、德国、法国、意大利等国的20余位专家学者参会，并围绕“联合国的角色和地位”“变动世界中的全球治理秩序”两个议题展开深入讨论。中国社会科学院副院长、学部委员高培勇，第六十七届联合国大会主席武克·耶雷米奇在开幕式上分别致辞。

高培勇表示，联合国为人类和平与发展事业做出了卓越贡献。在中国恢复联合国合法席位50周年之际，共同探讨联合国的角色与地位，共商变动世界中的全球治理秩序，共同维护多边主义，恰逢其时，意义重大。

武克·耶雷米奇对中国在联合国中发挥的作用和影响给予了高度肯定。耶雷米奇表示，中国在中国共产党的领导下谱写出了辉煌的发展篇章，成功使数亿人摆脱了贫困。他指出，与经济周期一样，地缘政治也有周期，今天我们正处在地缘政治的“衰退期”，再加上新冠疫情的冲击，全球治理体系面临着严峻的考验。各国应集思广益，不断探索新的合作模式，加强彼此相互信任，扩大多边合作，坚持多边主义精神。

中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕作总结发言时指出，当前，国际关系和全球治理的高度政治化阻碍了国际间合作。为此，全球应以联合国为中心，加强各国合作，同时大国应加强责任担当，避免单边主义和保护主义，以为全人类负责的态度，积极贡献全球公共产品。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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