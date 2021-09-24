人民网曼谷9月24日电 （记者赵益普）9月23日，中国驻菲大使馆和菲律宾中国了解协会通过线上方式联合举办主题为“中国式现代化及其启示”的第二届“中国—菲律宾马尼拉论坛”。菲有关专家学者、政府官员、媒体朋友、驻菲使节及菲各界人士约400人出席，论坛通过网络平台同步直播。

菲律宾前总统、菲律宾中国了解协会名誉主席阿罗约在致辞中表示，自己多次访华，见证了中国改革开放取得的巨大发展成就。“中国使8.5亿人成功脱贫，取得了令人叹为观止的发展成就，并推动了人类命运共同体的构建。”

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，中国在学习借鉴其他现代化文明成果基础上，始终坚持走自己的路，用几十年时间走完发达国家几百年走过的工业化历程，通过艰辛探索和不断创新摸索出中国式现代化新道路。这表明西方化并非现代化唯一路径，发展中国家完全可以尝试和探索现代化的新通途。中国尊重每个自主探索符合本国国情的现代化道路的国家，也愿同包括菲在内的世界各国交流互鉴现代化建设经验，和衷共济实现共同发展繁荣。

复旦大学中国研究院院长张维为表示，中国的崛起集四次工业革命为一体，并成功突破“外围-中心”依附体系模式。中国的成功不仅得益于市场经济、外国直接投资等所谓“优势”，更重要的是中国找到了一条正确的、适合自己的现代化之路。中国在政治上实行“选举+选拔”的选贤任能制度，经济上实行社会主义市场经济，这是一种混合经济模式，同时在社会领域内实现了政府和社会间良性而非对抗的互动，形成了良性高效的社会治理模式。

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