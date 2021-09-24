人民网堪培拉9月24日电 （记者陈效卫）“中国太极真是太棒了！太极在这里拥有了这么多铁粉，相信你们的队伍会越来越壮大！”近日，在南太岛国库克群岛宪法日系列庆祝活动中，孔子课堂的“太极俱乐部”代表中国社区参加演出，该国文化发展部负责人图鲁阿在观看太极表演后情不自禁地赞叹道。

作为南太平洋的小岛国，库克群岛是世界上“最孤独”的国家，距离任何大陆都超过5000公里，距离中国首都北京更是达1万多公里。尽管距离遥远，中库两国1997年建交以来，各领域交流合作不断发展。尤其是在2015年库克群岛孔子课堂成立以来，课堂的中国教师们致力于中国文化的传播和交流，先后组织了多种文化活动，其中太极拳文化活动尤为受到当地民众的喜爱。

2021年初，孙斌老师正式将太极课程纳入库克群岛孔子课堂的课程表。学员们身着太极服的照片在社交媒体上迅速走红，课堂名额很快报满。此后，又陆陆续续“挤”进不少插班生：南太著名雕塑家塔沃尼，当地保龄球俱乐部和高尔夫俱乐部会员鲍威尔和格莱格姐妹，平时热衷练瑜伽、痴迷东方文化且80岁高龄的韦兰坤女士······随着课程的深入，插班加入练习的学员越来越多。为了满足大家的需求，孙老师与库克群岛首都打卡圣地、市民活动最集中的“周六市场”管理者联系，让学员们能够每周五下午在该市场的民间大舞台练习太极。更大的舞台吸引了更多的人，很多家长带着孩子们一起来练习太极，孔子课堂遂决定成立“太极俱乐部”，将太极活动规律化、常态化。

“太极俱乐部”的活动影响越来越大，受到越来越多人的关注。近日库克群岛宪法日庆祝活动组委会主动邀请“太极俱乐部”代表中国社区参加国际夜表演。国际夜表演是库克宪法日最引人注目的庆祝活动，太极表演代表中国社区与当地居民和其他7个国家的代表一道，将庆祝活动推向了高潮。

太极表演受到了观众的热烈欢迎。只有孙老师一个中国人撑起的中国社区，在库克群岛国家大礼堂的舞台上大放异彩。“现在，我走在大街上、超市里，总有市民向我打招呼，或竖着大拇指夸赞中国”，孙老师自豪地告诉记者。南太平洋大学库克群岛校区主管黛比表示：“感谢中国老师的辛勤付出，集表演与健身于一体的太极已成为库克群岛最受欢迎的中国元素。”

库克群岛孔子课堂的太极课，从南太平洋大学的教室，走向民间大舞台再走上国家大礼堂的舞台。一颗友谊的种子，正在南太平洋的沃土里生根、发芽。

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