人民网北京9月24日电（记者曲颂）日前，上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。为纪念上海合作组织成立20周年，落实本次杜尚别峰会精神，9月23日，在中国国务院新闻办公室指导下，由中国外文局、上海合作组织秘书处主办，人民画报社、当代中国与世界研究院、北京外交人员服务局、中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所共同承办的“树立合作典范 谋求共同发展”上合组织国家媒体智库论坛在北京举行。

中国政府欧亚事务特别代表、中国前驻俄罗斯大使李辉，中国外文局局长杜占元，上海合作组织副秘书长张海舟出席论坛并致开幕辞。中国外文局副局长兼总编辑高岸明主持论坛开幕致辞及主旨演讲环节。

中联部原副部长、中国前驻乌兹别克斯坦大使于洪君，中国商务部原副部长魏建国，中国国务院新闻办公室国际联络局副局长刘春香，俄罗斯驻华大使馆公使衔参赞、俄罗斯常驻上合组织秘书处代表德米特里·卢基扬采夫，哈萨克斯坦驻华大使馆公使衔参赞、哈萨克斯坦常驻上合组织秘书处代表努尔兰·阿科什卡罗夫，吉尔吉斯斯坦驻华大使馆公使衔参赞、吉尔吉斯斯坦驻上合组织秘书处常驻代表贝克·杰克神库罗夫，乌兹别克斯坦驻华大使馆参赞努尔金·乌柏都拉耶夫，塔吉克斯坦驻华大使馆随员穆罕默德里科·里科佐达等嘉宾出席论坛。来自印度、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦等上合组织成员国的20余位知名专家学者和媒体代表，通过线上或线下的方式进行了广泛而深入的探讨。

在开幕致辞中，杜占元表示，在上合组织发展的新征程上，文化交流在加强沟通、增进互信方面的作用将更加突出、发展前景更加广阔，媒体和智库需要发挥更大担当、实现更大作为。对此，他提出三点建议：一是弘扬“上海精神”，做上合组织发展进步的参与者和推动者；二是讲好上合故事，做上合组织发展进步的记录者和传播者；三是汇聚上合智慧，做上合组织发展进步的维护者和建设者。中国外文局愿与上合组织各国媒体、智库和文化机构进一步深化合作，用好上合组织国家媒体智库论坛等平台，大力推动知识分享计划，发出上合声音、阐释上合主张、凝聚上合共识。

李辉认为，上合组织成立20年来，始终以“上海精神”为思想指引和行动指南，成功探索出一条新型区域组织的发展道路，取得了令人瞩目的成就：一是团结互信日益巩固；二是安全合作成果显著；三是务实合作充满活力；四是国际合作不断拓展；五是人文交流亮点纷呈。他强调，站在新的历史起点上，上合组织国家媒体和智库应充分发挥自身优势，广泛传播“上海精神”，及时报道合作重大进展，全面讲好民间友好故事，为各领域合作提供媒体力量和智力支持，推动构建更加紧密的上合组织命运共同体。

张海舟代表上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在论坛上宣读致辞。诺罗夫在致辞中表示，此次峰会上，与会成员国元首通过决议，启动吸纳伊朗为上合组织正式成员国的法律进程，正式接纳埃及、卡塔尔、沙特阿拉伯为对话伙伴国。上合组织成员国领导人签署的《上海合作组织二十周年杜尚别宣言》反映了上合组织20年发展的重要成果，体现了成员国在地区和全球政治关键问题上的共同立场，为上合组织未来发展指明新的方向。

在主旨演讲中，于洪君表示，上合组织的成长壮大不但体现了中华民族与世界融合发展的崇高意愿，同时也为当今世界不同发展模式、不同文明形态互学互鉴开辟了广阔前景。上合组织在今后的发展中要在双边合作与多边合作齐头并举；强化组织内合作与组织外合作协同推进；加强地区和平发展与参与全球治理的密切联系，彼此促进并相得益彰。

魏建国指出，国之交在于民相亲，民相亲在于利相容，利相容在于心相通，心相通在于网相连。数字经济时代，上合组织成员国在进出口贸易、检验检疫、物流运输、支付结算、标准认证等新型贸易领域快速发展。目前上合组织发展潜力巨大，发展势头迅猛，未来五年是该组织发展的最好时机。

德米特里·卢基扬采夫提到，上合组织框架内的合作是俄罗斯对外政策优先方向之一，包括俄罗斯在内的上合组织成员国都致力于为本国人民创建安全稳定、持续发展的空间。

努尔兰·阿科什卡罗夫回顾了哈萨克斯坦作为上合组织创始成员国之一，在维护地区安全与促进各国发展方面作出的积极贡献，并提出上合组织应加强成员国间互联互通、推动投资和贸易便利化。

贝克·杰克神库罗夫指出，20年来，吉尔吉斯斯坦认真履行成员国义务，为组织发展作出应有贡献。吉尔吉斯斯坦将继续与成员国共同应对疫情威胁，在医疗卫生领域协同互动，并通过现有机制深化多领域合作。

努尔金·乌柏都拉耶夫强调，杜尚别峰会后，乌兹别克斯坦将接任上合组织轮值主席国，期间，将进一步增强上合组织的影响力、促进区域内贸易、提升互联互通水平、加强减贫和粮食安全等领域合作。

高岸明在闭幕总结中表示，百年变局叠加世纪疫情，上合组织成员国要从“上海精神”中发掘智慧，加强团结，合作抗击新冠肺炎疫情，深入推进“一带一路”建设，为上合组织地区国家安全、经济发展、社会繁荣作出更大的贡献。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志，吉尔吉斯斯坦科学院院长穆拉特·朱马塔耶夫，哈萨克斯坦《共青团真理报》社长阿斯尔别克·彼辛巴耶夫，吉尔吉斯斯坦“卡巴尔”国家通讯社社长库班内奇别克·塔阿巴尔季耶夫，《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察，“今日俄罗斯”国际通讯社北京分社社长阿列克谢·萨维茨基，中国网副总编辑薛立胜，印度新南亚论坛创始人苏廷德拉·库尔卡尼，中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院副院长左凤荣，哈萨克斯坦中国问题研究中心主任古尔纳·沙伊梅尔格诺娃，巴基斯坦巴中学会执行主任穆斯塔法·赛义德，俄罗斯新大学亚太区域中心主任娜塔莉娅·佩切利察，中国—上合组织地方经贸合作示范区管理委员会副主任郝国新，乌兹别克斯坦战略发展中心研究员沙夫卡特·阿利姆别科夫等上合组织成员国的媒体代表和智库专家，结合当前国际形势，积极为上合组织未来发展、加强多边合作、推动经济全球化健康发展、夯实人文交流基础等方面建言献策。论坛开幕前，北京外交人员服务局局长李立代表承办方对参会嘉宾表示欢迎。论坛主题发言环节由人民画报社总编辑李霞、当代中国与世界研究院院长于运全共同主持。

(责编：刘洁妍、刘慧)