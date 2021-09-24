与世界对话的中国（西藏）——第二届涉藏国际传播学术论坛在京召开。中国传媒大学供图

人民网北京9月24日电 （记者燕勐）由中国传媒大学、中国民族影视艺术发展促进会共同主办，西藏民族大学协办的“与世界对话的中国西藏——第二届涉藏国际传播学术论坛”于9月24-25日在京以线上方式举办。

来自中国、韩国、意大利、英国、美国、加拿大等多个国家和地区的20多位专家学者及传媒业界精英，从传播学理、媒体实践、传播内容、传播技术技巧等层面展开深入交流，共同探讨面对复杂的国际舆论环境，如何更好地抓住全媒体时代的机遇，让中国西藏的发展故事传递到世界各民族中去。

论坛上，来自世界各地的嘉宾，在云端进行了一次思想碰撞，并与青年学子们共享了学术的硕果。中国传媒大学副校长段鹏在致辞中表示，从国际传播的角度看，我们需要进一步思考——如何向国际社会传播一个真实、立体、多元的“雪域高原”，怎样讲好西藏发展的故事，在中华民族的大家庭中，西藏文化怎样和其它民族文化一起走向世界等都是本届论坛需要深入研究分析和探讨解决的问题。

世界银行前副行长、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫在发表题为《西藏高原经济中的扶贫攻坚和乡村振兴》的演讲，用非常详实、确凿的数据，结合西藏的高原特点以及全国经济形势，探讨了西藏高原经济的发展动力与潜力，及其未来高效发展、持续增长路径。

北京大学国家战略传播研究院院长程曼丽就《新的国际传播格局下的话语体系建设》发表演讲，建议进一步提高多元主体的国际传播素养，优化各个环节的工作，将“说”与“做”、动机与效果更好地统一起来。

清华大学新闻与传播学院副院长史安斌发表题为《从国际传播到战略传播：“双百”时代的语境适配与路径转型》的演讲，从国际传播到战略传播的概念源流与核心特征入手，探讨了全息、全程、全员、全效的传播实践的创新路径。

长江日报高级记者余熙从传播内容、传播对象、传播方式等方面探讨如何传播西藏文化故事，提出处理好西藏文化整体形象的“显性魅力”，与个性文化的 “隐性魅力”之间的关系。以接近性、文化感染力和艺术魅力为先导的传播方式，提升西藏媒介形象建设。

韩国广播公司高级制片人裴基亨从媒体的作用、弘扬藏族文化、丰富文化多样性等方面，讨论了文化丰富性是藏族的特色之一，也是富有创造性的原始想法的重要来源。

中国传媒大学也门留学生安路希，曾多次到西藏进行采风，他也以《我眼中的西藏》为题分享了作为一位国际人士对西藏文化和宗教的直观感受。

此外，本届论坛新增的青年分论坛将于25日举行，论坛上，将有来自中国、乌克兰、也门、马来西亚、埃及、尼日利亚、蒙古、美国、加拿大等国的青年学生分享他们在西藏采风期间的所见所感以及短视频作品。

(责编：于洋、刘慧)