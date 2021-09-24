人民网北京9月24日电 （记者李琰）为期3天的以“智慧引领可持续”为主题的瑞士科技与环保主题影展9月23日晚在瑞士驻华大使馆拉开序幕，其中9月25日为公众开放日。

据介绍，本次主题影展将上映1部短片和4部纪录片/电影，所选影片呈现了可持续发展的不同方面。主办方希望通过影片提高公众的环境保护意识，并为可持续发展带来新思考。

应对环境挑战离不开创新，让科技赋能环保，实现可持续发展，是瑞士参与全球可持续发展的重要支点。在研究气候变化、生物多样性、灾害管理、智能废弃物管理、可持续金融和城市规划等方面，瑞士一直走在世界前列。今年，瑞士驻华大使馆围绕“瑞士引领可持续”这一话题，组织了多场形式丰富的交流活动。

瑞士驻华大使馆文化与媒体处主任、参赞裴天怡在致辞时表示，世界面临前所未有的大规模和紧迫性的环境挑战，需要在国际层面采取集体行动共同应对。目前，瑞士与中国在诸如清洁空气、零排放建筑和可持续商业实践等领域积极开展合作且成效显著。此外，瑞士每年为全球气候变化行动提供3亿瑞士法郎援助，并承诺到2024年将该预算增加到4亿瑞士法郎。

为响应可持续发展这一主题，影展期间主办方将使用可持续的食品和包装，例如不使用塑料杯盘，几乎全部使用有机食品和本地采购食材，且仅提供素食。

本次“智慧引领可持续”主题影展结束后，使馆将与合作伙伴卢米埃影城一道，在全国影院陆续上映以可持续发展为主题的7部瑞士纪录片和5部短片。首站北京的放映时间为10月14日至23日，随后影展将去到上海、成都、广州、武汉、贵阳和西安。

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