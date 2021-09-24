人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“智慧引领可持续”瑞士环保与科技主题影展在京开幕

2021年09月24日16:18 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京9月24日电 （记者李琰）为期3天的以“智慧引领可持续”为主题的瑞士科技与环保主题影展9月23日晚在瑞士驻华大使馆拉开序幕，其中9月25日为公众开放日。

据介绍，本次主题影展将上映1部短片和4部纪录片/电影，所选影片呈现了可持续发展的不同方面。主办方希望通过影片提高公众的环境保护意识，并为可持续发展带来新思考。

应对环境挑战离不开创新，让科技赋能环保，实现可持续发展，是瑞士参与全球可持续发展的重要支点。在研究气候变化、生物多样性、灾害管理、智能废弃物管理、可持续金融和城市规划等方面，瑞士一直走在世界前列。今年，瑞士驻华大使馆围绕“瑞士引领可持续”这一话题，组织了多场形式丰富的交流活动。

瑞士驻华大使馆文化与媒体处主任、参赞裴天怡在致辞时表示，世界面临前所未有的大规模和紧迫性的环境挑战，需要在国际层面采取集体行动共同应对。目前，瑞士与中国在诸如清洁空气、零排放建筑和可持续商业实践等领域积极开展合作且成效显著。此外，瑞士每年为全球气候变化行动提供3亿瑞士法郎援助，并承诺到2024年将该预算增加到4亿瑞士法郎。

为响应可持续发展这一主题，影展期间主办方将使用可持续的食品和包装，例如不使用塑料杯盘，几乎全部使用有机食品和本地采购食材，且仅提供素食。

本次“智慧引领可持续”主题影展结束后，使馆将与合作伙伴卢米埃影城一道，在全国影院陆续上映以可持续发展为主题的7部瑞士纪录片和5部短片。首站北京的放映时间为10月14日至23日，随后影展将去到上海、成都、广州、武汉、贵阳和西安。

(责编：于洋、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部