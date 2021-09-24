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葡萄牙宣布将进入疫情解封最后阶段

2021年09月24日16:04 | 来源：新华网
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　　新华社里斯本9月23日电（记者赵丹亮）葡萄牙总理科斯塔23日宣布，随着本国新冠疫情形势逐步好转，新冠疫苗接种率下周将达到全国人口的85%，政府决定从10月1日起全国进入戒备状态，也就是疫情解封的最后阶段。

　　解封措施包括：取消远程办公，餐馆、商场、体育馆、健身房和酒店营业时间恢复正常，所有场所、家庭聚会和文化活动不再限制人数，仅夜总会和舞厅要求入场者出示核酸检测阴性结果或疫苗接种证明，同时取消口罩强制令。

　　科斯塔在当天的记者招待会上表示，尽管解封措施将进入最后阶段，但疫情毕竟还没有完全结束，感染风险仍在，每个人都应加强自律，珍惜来之不易的胜利成果，确保疫情不再反复。

　　根据葡萄牙法律，国家应对特殊灾情分为紧急状态、灾害状态和戒备状态3个级别。葡萄牙曾于去年3月19日实施史上首次国家紧急状态，于去年5月初结束。去年11月，为应对来势汹汹的第二波疫情，葡再次进入国家紧急状态并延续至今年4月底，此后葡萄牙进入防范措施相对宽松的灾害状态。

　　据葡萄牙国家卫生总局23日发布的数据，过去24小时，全国新增新冠确诊病例885例，新增死亡病例5例。自去年3月疫情发生以来，葡萄牙累计新冠确诊病例超过106万例，累计死亡近1.8万例。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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