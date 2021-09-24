新华社华盛顿9月23日电（记者徐剑梅 邓仙来）民主党掌控的美国国会众议院负责调查国会山骚乱事件的特别委员会23日首次发出传票，要求4名前总统特朗普执政时期高级官员提供书面文件并出庭作证。

综合美国媒体报道，前白宫办公厅主任马克·梅多斯、前代理国防部长办公室主任卡希亚普·帕特尔、前白宫首席战略师斯蒂芬·班农和前白宫社交媒体部主任丹·斯卡维诺分别收到传票。他们被要求10月7日前向委员会提供在国会山骚乱事件当天及前几天与特朗普的接触和联络情况，并于10月中旬在委员会的闭门听证会上宣誓作证。

白宫23日发表声明称，国会山骚乱是美国“历史上的一个污点”，总统拜登支持对该事件进行“彻底调查”，确保类似事件不再发生。

6月30日，美国国会众议院决定成立特别委员会，调查国会山骚乱事件的“事实、情况和原因”。特朗普及其团队自特别委员会成立以来一直谴责相关调查，并表示要抵制委员会的传票。许多国会共和党人指责特别委员会的组成过于党派化。

多名分析人士认为，民主、共和两党目前在为明年美国中期选举做准备，委员会调查有可能持续到明年，预计将引发新的党派之争。

今年1月6日，部分支持时任总统特朗普推翻2020年总统选举结果的示威者强行闯入美国国会大厦长达数小时，正在认证大选结果的参众两院联席会议被迫中断。骚乱事件造成包括一名国会警察在内的5人死亡、约140名执法人员受伤。

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