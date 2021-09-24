人民网曼谷9月24日电 （记者孙广勇）9月23日，由泰国武里南皇家大学牵头，玛哈沙拉坎大学孔子学院协办，清莱皇家大学、乌汶大学列席磋商的关于“武里南皇家大学中文建设与发展研讨会”的线上视频会议召开，来自泰国多所大学的数百名师生参加会议。

会议上，多所大学的代表就武里南皇家大学人文与社会科学学院的中文发展规划展开充分交流，围绕该院即将开设中文专业和非中文专业学生辅修汉语等议题深入交换了意见。

玛哈沙拉坎大学孔子学院院长何东以战略性高度重申了中文在泰国的广阔发展前景，并在未来课程设置的职业化导向，中泰联合办学，培养复合型人才及鼓励突出办学特色等方面给予了指导性建议。

清莱皇家大学助理教授萨哈塔亚·西蒂维斯特以丰富的统筹管理、实践教学经验，在是否将HSK成绩纳入毕业指标方面，提出了建设性意见，为新专业的筹备添砖加瓦。

在中国文化课程设置方面，乌汶大学纳达武特·苏帕松博士发表了独到的见解，为整合教学资源、提升教学成果、优化课程内容，提供了可借鉴的宝贵建议。

此次研讨会的成功举办，是泰国多所大学与玛哈沙拉坎大学孔子学院等院校深化合作的一次重要探索，践行了服务和支持泰国东北地区汉语事业发展的理念。

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