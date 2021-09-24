新华社北京9月24日电 日本执政党自由民主党总裁选举进入倒计时。现任总裁、日本首相菅义伟23日再次公开表示支持他中意的人选、行政改革担当大臣河野太郎。

日本媒体普遍认为，河野现阶段虽“领跑”多项民调，但还难言胜券在握。

自民党总裁选举定于29日投票。菅义伟本月早些时候宣布不参加竞选，这意味着新当选总裁将成为日本新首相。

1月7日，在日本东京，日本首相菅义伟出席新闻发布会。（新华社发，太田洁摄）

菅义伟23日在东京羽田机场准备出发前往美国访问时，再次表示支持河野成为自己的“接班人”。自民党总裁选战17日正式打响时，菅义伟就公开支持河野。

菅义伟告诉媒体记者，接种疫苗是应对新冠疫情的重要措施。他力挺获称“疫苗大臣”的河野出任自民党新总裁。

按照菅义伟的说法，在河野主管下，日本全国接种新冠疫苗超过1.5亿剂次，接种率高于美国。

9月17日，在日本东京，日本自民党总裁选举候选人河野太郎、岸田文雄、高市早苗和野田圣子（从左至右）在竞选演讲之后的记者会上（拼版照片）。（新华社发，间山公雅摄）

河野现年58岁，曾任外务大臣、防卫大臣，近年来被舆论视为首相热门人选之一。他10日宣布加入自民党总裁角逐。

本次总裁选举有4名候选人。除河野，其他三人是前外务大臣岸田文雄、前总务大臣高市早苗和自民党代理干事长野田圣子。

其中，岸田在自民党内有自己的派阀“岸田派”，获得前经济再生担当大臣甘利明支持；高市的政策主张保守，获得前首相安倍晋三及其所在党内最大派系“细田派”部分议员支持；野田不属自民党内任何派系，党内基础薄弱。

9月17日，在日本东京，日本自民党总裁选举候选人河野太郎、岸田文雄、高市早苗和野田圣子（从左至右）在竞选演讲之后的记者会上合影。（新华社发，间山公雅摄）

根据先前公布的选举规则，383名自民党籍国会议员每人一票，各地普通党员和党友、即不受党章约束的党外支持者所投票折合383票，两者合计766票。不过，由于自民党前总务会长竹下亘前不久去世，国会议员票减至382票，地方票也将相应折成382票，共计764票，得票过半者当选总裁。

如果无人得票过半，得票数前两名的候选人将进入第二轮投票：国会议员每人一票，47个都道府县的代表各投一票，得票多者当选。

日本媒体普遍预测，岸田将获得更多国会议员票，而河野有望获得更多的地方票，两人很可能会进入第二轮对决。（张旌）

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