新华社布鲁塞尔9月23日电 专访：与中国开展农业合作至关重要——访欧盟农业委员沃伊切霍夫斯基

新华社记者康逸 李骥志

负责农业事务的欧盟委员会委员雅努什·沃伊切霍夫斯基日前接受新华社记者采访时表示，中国是一个巨大且具有潜力的农产品市场和农产品生产大国，农业发展十分具有活力。与中国开展农业合作，对欧盟来说至关重要。

近年来，中欧双方在政策法规、农业科技、地理标志等领域交流频繁，在世界贸易组织等多边框架下，保持良好互动，共同推动全球粮农治理。中国是欧盟农产品第二大出口市场，彼此互为重要的农产品贸易伙伴。2020年，中欧农产品贸易在新冠疫情下仍保持快速增长势头，贸易规模达到300亿美元。

沃伊切霍夫斯基说，推动乡村发展是欧盟和中国共同努力的方向。双方在促进农业技术发展、大数据运用和农业及食品生产创新等方面大有可为。此外，他相信欧盟出口产品的严格卫生标准能满足中国市场对高品质产品日益增长的需求。

谈到双方共同面临的机遇与挑战时，沃伊切霍夫斯基说，欧盟和中国在农业可持续发展、粮食体系和农业农村发展上面临共同挑战。双方需要交流各自思路和解决方案，并在应对气候变化、促进绿色发展以及保护生物多样性等方面加强合作。

他还表示，疫情蔓延对当前农产品生产和全球供应链都产生不小影响。欧盟和中国应携起手来在世贸组织多边框架下促进农产品贸易。

历经8年22轮正式谈判、上百次非正式磋商，2020年9月14日中欧地理标志协定正式签署，2021年3月1日协定正式生效。根据中欧地理标志协定，中欧双方互认地理标志超过500个，是中欧之间首次大规模互认地理标志，对促进中欧经贸合作和经济发展具有深远意义。

沃伊切霍夫斯基表示，中欧地理标志协定正式签署是一项里程碑，是双方坚持对外开放和遵守国际规则的重要标志。这一协定在欧盟获得广泛支持，是一项互利共赢的协定。

他说，中欧地理标志协定在给生产者带来更多经济效益的同时，也能让消费者买到货真价实的产品。此外，这一协定在促进地区经济发展，特别是旅游业、文化遗产保护等方面也起着积极作用。

沃伊切霍夫斯基说：“自协定签署并生效以来，我们一直与中方共同努力，确保协定充分有效落实。我们已与中方相关机构组织了多场交流活动，分享推广地理标志方面的专业知识。”

他说，目前，欧中各有约100个地理标志受到知识产权保护，第二批各175个地理标志将在未来几年陆续完成保护程序。“这是一项重大而切实的成就，我们为此感到非常自豪。”

(责编：燕勐、刘叶婷)