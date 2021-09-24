新华社哈拉雷9月24日电 通讯：中医药亮相津巴布韦国际贸易博览会

新华社记者张玉亮

第61届津巴布韦国际贸易博览会21日至24日在津第二大城市布拉瓦约举行。在南部非洲享有盛名的该博览会上，今年首次出现中医药的身影。

在博览会现场，写有“中国-津巴布韦中医针灸中心”（下称针灸中心）中英文标志的展台前人头攒动。据该中心负责人、中国援津医疗队队员孙爽介绍，几天来她和同事们接待了数百名参观者，为他们介绍针灸中心的建设运营情况、所提供的中医服务项目、能治疗的病种等，还演示了针灸、拔罐、艾灸、推拿的技法和原理。

许多参观者对小小的银针、长长的艾条、精致的灸盒和用于拔罐的各型号玻璃罐非常好奇。孙爽一一解答他们的疑问。她告诉记者，在此次博览会上，针灸中心是为数不多的几个没有交易性质的展台之一。针灸中心参展旨在更好地向当地人介绍中医药、普及中医药知识。博览会期间，她和同事们为100多人把脉，对30多人进行了针灸、艾灸、拔罐、推拿等治疗。

去年连花清瘟胶囊在津巴布韦完成注册，成为首款在该国“落地”的中药。在博览会上，不少参观者对中药表现出浓厚兴趣。孙爽告诉记者，通过此次博览会，她和同事们详细了解了本地患者对中医药的需求情况，将努力推动更多中成药和中药饮片在津巴布韦注册，使中药更好地造福当地。

津巴布韦新闻部长、该国前任驻华大使夫人莫妮卡·穆茨万古瓦也来到博览会为中医“站台”。她告诉其他参观者，自己在华期间常做针灸、拔罐等中医治疗，“这些治疗让我能拥有很好的身体状态”。

当地民众马弗勒斯·通加最近饱受肌肉疼痛之苦，在听完针灸原理讲解后，他放下疑虑，主动要求体验针灸。当银针扎入合谷穴和曲池穴后，他的疼痛大为缓解，紧皱的眉头也舒展了。“果然像中国电影里那样，这根小小的针是能治病的。”他在治疗后表示，自己会向亲朋好友推荐中医药和针灸，鼓励他们来接受中医治疗。

据介绍，这所针灸中心位于津巴布韦首都哈拉雷最大的公立医院——帕里雷尼亚图瓦医院，由中津双方共同管理运营，设有中医诊疗室、针灸艾灸治疗室、推拿理疗室、特色技术培训室，通过针灸、艾灸、拔罐等中医药特色技术，为民众提供高水平诊疗服务，同时对津医护人员进行中医理论和实践培训。从去年10月开始试营业至今，该中心先后接待了近400名当地居民。

津巴布韦国际贸易博览会是津规模最大、参与企业最多的贸易展会，通常在每年4月下旬举办。去年受新冠疫情影响停办。今年该博览会会期原定为4月底，受疫情影响推迟至9月下旬举办。本届博览会的主题是“展示津巴布韦工商业新常态：严酷的现实与良好机遇共存”。

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