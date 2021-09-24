庾春花（左）从梁福团手中接过旅比华侨联合会会印。 人民网记者 任彦摄

人民网布鲁塞尔9月23日电 （记者任彦）当地时间9月22日晚，旅比华侨联合会举行成立50周年庆典暨第十五届理事会就职典礼。庾春花任新一届理事会主席。中国驻比利时大使曹忠明发来贺信。

此次是比利时侨界在新冠肺炎疫情暴发以来第一场大型线下庆典活动，约150余人出席。旅比华侨联合会前任理事会主席梁福团连续三届担任该职，他在发表卸任感言时说，在过去12年里，旅比华侨联合会积极推广中华文化，主动融入当地主流社会，参与安特卫普市唐人街牌楼建设和“华人登陆百年”纪念等活动，组织安特卫普首届春节巡游，并在新冠肺炎疫情暴发以来多次为国内捐款。

安特卫普是比利时最重要的港口城市，也是100多年前首批华人登陆比利时的地方。在安特卫普市中心矗立着一座气势恢宏的中国牌楼，上面写着“安市华埠”四个遒劲有力的大字，这是安特卫普唐人街的入口。旅比华侨联合会会所就位于唐人街上，几十年里一直是当地侨胞温暖的家。每逢春节、中秋节、国庆节等中国节日，联合会就会举办联欢活动。联合会还开办了中文学校，成为华人子弟和当地民众学习汉语和了解中国文化的重要场所。

庾春花发表就职致辞时说：“今天，我们共聚一堂，展现了我们对战胜疫情的信心，对生活和未来的信心，对文化交往的信心，对文明永存的信心。正是这种信心和坚持，支撑着我们联合会走过了风风雨雨的50年。我们的信心和坚持，来自于我们的传统文化，来自于我们的现实，来自于我们的未来。随着中国经济的不断崛起，比利时的华侨将会得到更多的发展机会。”她将带领联合会继续支持中文教育，开展与中国的文化与经贸交流活动，提高当地华人在比利时的政治地位。

曹忠明在贺信中表示，旅比华侨联合会是比利时第一家华侨华人社团，成立50年来始终关心支持祖国发展，坚定维护祖国统一，热情服务广大侨胞，大力推动中比友好交流与合作，为促进旅比侨胞团结、增进中比人民友谊作出了积极贡献。梁福团主席在关爱当地老年同胞、支持安特卫普中文学校发展、团结侨胞防疫抗疫等方面做了大量工作。希望该联合会在庾春花主席和新一届理事会的带领下，努力展现新时代海外华侨华人的新作为、新形象，为中国的发展进步和中比友好合作关系巩固发展作出新的更大贡献。

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