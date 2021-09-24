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中国少数民族代表在人权理事会第48届会议介绍新疆脱贫及保障就业情况

2021年09月24日10:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔9月23日电 （记者张朋辉）9月22日，中国少数民族群众代表在联合国人权理事会第48届会议发言，结合自身经历介绍中国新疆脱贫攻坚成就以及保障就业情况。

克孜勒苏柯尔克孜自治州塔吉克族群众代表克尔曼表示，她的家乡自然环境恶劣、基础设施落后，当地政府实施整体易地搬迁政策，让乡亲们住进了明亮宽敞的楼房，用上了自来水、天然气、互联网，享受免费医疗和教育。政府还为农牧民提供各项生产经营帮助，包括免费提供蔬菜大棚、减免商户租金，现在每家每户都有了稳定收入，大家日子过得一天比一天好。

阿克苏地区维吾尔族群众代表吐尔逊表示，他通过校园招聘获得了一份不错的工作，公司与他签订了劳动合同，为他缴纳了“五险一金”，还进行安全生产和技术专项培训。公司充分保障他的休息时间和宗教信仰自由，提供了很好的住宿条件。境外一些人诬蔑新疆少数民族被“强迫劳动”，十分荒唐。外出务工是为了挣更多的钱、过更好的日子，所谓“强迫劳动”毫无根据。

(责编：王禹蘅、常红)

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