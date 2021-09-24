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“汉字缘”2021国际故事大会决赛在即 各路精英蓄势待发

2021年09月24日10:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月24日电  由中国人民对外友好协会主办、人民网承办的“汉字缘”2021国际故事大会经过初赛、复赛两轮比拼，即将进入决赛阶段。

此次大赛以“仁”为主题，旨在传递世界文明交流互鉴、相知相融的理念，体现构建人类命运共同体的美好愿景。大赛分为初赛、复赛和决赛三个阶段。相比往届，此次大赛选手水平更高，选手构成进一步丰富。根据线上答题成绩和短视频演说表现，组委会共评选出10位优秀选手进入决赛。

决赛将于10月12日在青海省西宁市举行。10位选手将以“仁”为主题进行7分钟的中文现场演讲。评委根据故事的核心价值观、现场感染力、中文表达能力、文明互鉴成效等进行打分，产生总冠军及各奖项。

让我们翘首期待，在决赛舞台上领略选手们的风采，共享中国文化的博大精深和汉字语言的独特魅力。

决赛选手名单（排名不分先后）：

1. 小雨 女 珠海科爱赛国际学校 印度

2. 马丽 女 江苏镇江丹阳 叙利亚

3. 杨靖 男 江苏大学 津巴布韦

4. 谷下真里 女 江苏信息职业技术学院 日本

5. 查尔斯 男 山西大学 刚果（布）

6. 晶晶 女 华中师范大学 哈萨克斯坦

7. 艾杰 男 青海师范大学 美国

8. 李宏宇 男 西安外国语大学 阿根廷

9. 李查 男 成都理工大学 法国

10. 克里斯朵夫 男 北京师范大学珠海校区 德国

(责编：艾雯、常红)

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