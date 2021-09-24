人民网联合国9月23日电 （记者李晓宏）当地时间9月23日，中国常驻联合国代表张军在纽约出席“捍卫《联合国宪章》之友小组”部长级会议。委内瑞拉外长普拉森西亚主持会议，阿尔及利亚、玻利维亚、老挝、白俄罗斯、伊朗外长和俄罗斯副外长等“捍卫《联合国宪章》之友小组”成员代表与会，并在会后发表政治声明。

张军表示，《联合国宪章》宣示了国际社会消弭战祸的坚定信念，确立了当代国际关系基本准则。中国是第一个在《联合国宪章》上签字的国家。中华人民共和国恢复在联合国合法席位50年来，一直以实际行动捍卫《联合国宪章》的宗旨和原则，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。

张军强调，面对百年变局和新冠疫情相互交织，我们比以往任何时候都需要坚定捍卫《联合国宪章》，需要在联合国平台加强团结合作，携手应对全球威胁和挑战。中国愿与有关各方一道，推动国际社会以实际行动体现对《联合国宪章》的承诺，践行真正的多边主义，共同维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，反对霸权霸凌和单边主义，坚决抵制单边强制措施，支持联合国成为各国共同维护普遍安全、共同分享发展成果、共同掌握世界命运的核心平台。

会议发表的政治声明强调，维护《联合国宪章》对构建公正、平等的国际秩序至关重要，单边措施违反《宪章》和国际法基本准则，“捍卫《联合国宪章》之友小组”将在联合国工作中推动各方遵守国际法，维护以联合国为核心的多边主义。

“捍卫《联合国宪章》之友小组”由委内瑞拉发起，于今年7月成立，目前成员包括中国、俄罗斯、阿尔及利亚、白俄罗斯、玻利维亚、伊朗、叙利亚、巴勒斯坦、柬埔寨、朝鲜、老挝、安哥拉、赤道几内亚、厄立特里亚、古巴、尼加拉瓜、圣文森特和格林纳丁斯等国家。

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