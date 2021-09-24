2021年9月22日，中国驻美国大使秦刚应邀出席卡特中心和乔治·布什美中关系基金会联合举办的线上对话会并发表演讲。秦大使还回答了与会人员的有关问题。答问内容如下：

一、问：外界应如何解读和处理美中相互公开批评和指责？

答：中美之间很重要的一点是要相互尊重。中国是开放包容的。外界对中国的建议或批评，只要是客观、真实、善意和建设性的，我们都欢迎并且接受，不断改进我们的工作。我在美国当大使，重要的就是沟通、倾听。但是我们绝不接受毫无根据的诋毁和虚假消息，不接受居高临下、颐指气使的教师爷做派，不接受损害中国主权、统一和领土完整的言行。公民要遵守法律，国家要遵守国际关系基本准则。美国法律禁止分裂国家和种族仇视行为，但为什么美国一些人要对中国这样呢？

二、问：中方对美英澳开展核潜艇合作有何反应？

答：中方已向美方表达关切，外交部发言人已就此表明态度。事实上，不光是中方，连日来许多地区国家都对美、英帮助澳大利亚获得核潜艇表达关切甚至反对。此举加剧军备竞赛，破坏地区和平稳定，损害国际核不扩散努力，有关做法极不负责任。因此，我们敦促相关国家摒弃冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，不要搞封闭、排他的“小圈子 ”。亚太地区的安全事务应由亚太地区人民共同决定，而不是由盎格鲁－萨克逊说了算。中方将密切关注事态进展。

三、问：中方将在亚太区域经济一体化中发挥什么作用？

答：首先，中国作为世界第二大经济体和120多个国家特别是亚洲国家的最大贸易伙伴经济继续保持稳定增长，本身就是亚洲乃至世界经济和贸易增长的动力源、信心源，是世界供应链中坚实的一环。

第二，中国奔向共同富裕，坚定不移扩大高水平对外开放，将为亚洲地区国家提供更广阔市场和发展机遇。

第三，中国坚定推进经济全球化和区域经济一体化，中方已经加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），并申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。我们还将进一步升级中韩、中新（加坡）等现有的自贸协定，加快中日韩自贸协定等新的自贸协定谈判步伐，这些将为亚太区域经济一体化进程注入强劲动力，推动区域内产业链、供应链和价值链进 一步融合发展，进一步推动贸易和投资增长，促进亚太地区的 发展与繁荣。

四、问：美中双方可以采取哪些实质性举措来增进互信，特别是恢复在教育、科技等领域的有效合作？

答：中美关系在上届美国政府任内遭到严重破坏，双方教育、科技、人文等领域交流也未能幸免。美国国内一些人鼓噪“中国留学生都是间谍”，诬蔑“孔子学院”是在搞文化渗透，不少中国学生学者无端遭遇遣返、拒签、盘查、滋扰，双方科技交流几乎中断。教育、科技、文化交流对增进两国相互了解与信任具有重要作用，符合双方共同利益。我到任后，10多所美国高校及教育机构负责人纷纷向我致信，表示希望继续开展美中教育交流合作。我们期待拜登政府能尽快扭转这一局面。我注意到美方近来为85,000名中国学生发放了签证，但同时也发生了一些中国学生遭拒的情况。我们希望美方采取更多实际行动抬起阻隔两国交流的铁幕，让两国的学生、学者、科学家、艺术家能够不受恐惧、没有障碍地交流合作。比如，在防控重大传染性疾病、应对气候变化等问题上，两国科学家可以开展更多合作。中国也继续欢迎美国学生到中国留学。

前不久，习近平主席同拜登总统通电话，两国元首进行了坦诚、深入、战略性的沟通交流，释放出积极信号。两国元首一致同意继续通过多种方式保持经常性联系，双方工作层广泛接触对话，挖掘合作潜力，有效管控分歧，避免冲突，为中美关系进一步发展创造条件。习近平主席特别强调，要在尊重彼此核心关切，妥善管控分歧的基础上开展协调合作。坦率地讲，我担心的是，美方以竞争定义中美关系，而美方竞争的方式往往是对抗，特别是在涉及中国核心利益的重大问题上。如果这一点不改变，将损害中方为促进中美互信与合作的努力。从国际关系史中我找不出一个例子来，即国与国的政治关系处在竞争甚至对抗状态，但其他方面毫发无损。

五、问：目前，非中国公民因紧急人道主义情况申请赴华签证须耗时数周甚至数月。中国驻美使馆是否会考虑将此类签证的受理时间缩短至数个工作日？美中是否开始协商重开成都和休斯敦总领馆？

答：因疫情形势发展，普通签证申请由疫情前的窗口受理模式调整为电子邮件初审后进行邮寄办理。这给签证申请人带来一些不便，也影响了受理速度。去年7月，美方突然单方面要求中方关闭驻休斯敦总领馆，违反中美领事条约有关规定以及国际法和国际关系基本准则，对中美关系造成严重破坏。原来由中国驻休斯敦总领馆受理的签证申请转到中国驻美使馆，导致使馆工作量激增，某种程度上延长了处理时间。我馆工作人员将尽全力加快进度。我们也希望签证申请人按要求提供完整、准确材料，以免周折，耽误时间。

面对美方悍然关闭中国驻休斯敦总领馆，中方不得不对等反制，关闭了美国驻成都总领馆。解铃还需系铃人。这个问题是美方单方面挑起的，要解决也需要美方首先采取行动。

六、问：未来数十年美中在气候变化、核扩散、网络安全、新技术挑战等全球性问题上的合作将更加突出，面临的形势也将更加复杂。您认为应采取哪些措施确保下一代美中两国外交官能够共同解决好上述问题？

答：习近平主席在同拜登总统通话时强调，当前国际社会面临许多共同难题。中美应展现大格局、肩负大担当，双方应在尊重彼此核心关切、妥善管控分歧的基础上，继续接触对话，推进在重大国际和地区问题上的协调合作。

在应对气候变化问题上，中美首先要把自己的事情做好。 双方各自都已宣布了国家自主贡献目标（NDC），那就言必信、 行必果。国际社会对美国能否兑现承诺、会不会再翻烙饼存有疑虑。

中美都要践行多边主义，维护以联合国为核心的国际体系 和以国际法为基础的国际秩序。比如在核不扩散问题上，美国宣布帮助澳大利亚获得核潜艇让人们怀疑他们承担的国际责任和义务，包括核不扩散承诺。如果一个国家总说要维护以规则为基础的国际秩序，却连它自己制定的规则都不遵守，或有选择地遵守，或朝令夕改地遵守，怎么让别人相信它？

网络、新技术的出现推动了世界进步，同时也带来风险和挑战，国际社会应该制定新的规划、标准加以规范，趋利避害，中美之间也可以进行商谈、协调。例如，中国已经提出全球数字安全倡议，欢迎美方响应，共同维护全球数字和网络安全。

七、问：当前美中关系面临走向冲突的危险，中方可以单方面采取哪些举措缓和紧张局势，避免两国冲突对抗？

答：中方抱着极大诚意同美方开展对话沟通，缓和中美关系紧张。只要存在机会，我们愿继续同美方开展合作，但中美双方合作必须基于相互尊重的原则。美方不要指望中方在美方有需求、只符合美方利益的领域予以配合，同时却忽视甚至是损害中方利益，特别是在涉及中方主权和领土完整的核心问题上。

(来源：中华人民共和国驻美利坚合众国大使馆网站)

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