秦刚大使在卡特中心和乔治·布什美中关系基金会联合举办的对话会上的演讲

（2021年9月22日下午3:30）

尊敬的尼尔·布什先生，

芭芭拉·史密斯女士，

方大为先生，

女士们，先生们，朋友们：

感谢卡特中心和乔治·布什美中关系基金会共同举办这场活动。很高兴以视频方式同朋友们见面。

感谢卡特总统发来热情洋溢的来信和尼尔·布什先生的致辞。我们不会忘记，42年前，卡特总统同邓小平先生共同作出中美建交的历史性决定。老布什总统面对冷战后中美关系的困难，始终坚持通过接触对话增进理解和信任。正是在中美几代领导人和各界人士共同努力下，中美关系才取得了长足的发展。

但是当前，美国一些人对中国的误解、误判却在加深，其中最根本的一条就是把美中关系定义为民主与威权的对决，挑动意识形态对立。这是当前中美关系面临严重困难的症结所在。我想就此和大家谈谈我的看法。

什么是民主？

作为一种政治体制，民主一词发源于古希腊，本意是“人民统治”、“主权在民”。由此可见，对民主最基本的判断标准，就是人民是否有广泛参与国家治理的权利，人民的诉求能否得到回应和满足，人民有没有获得感和幸福感。人民是民主的核心。正如林肯总统说的，“民有、民治、民享”。世界上不管什么政治体制，目的是选出合适的人治理好国家，为人民谋福祉。

古希腊的柏拉图主张公民在小的时候要接受各种教育，到他们长大后，通过测试，选出适合从政的青年，把他们放到社会底层经历磨练。经过了漫长的岁月，人到中年时，那些经受住多重考验的人不再夸夸其谈，而是富有坚强的意志和丰富的经验。他们被放到治理国家的岗位上，但他们只能过简朴的生活，防止权力被腐化。

中国是不是民主国家？

——中国自古以来有深厚的民本的基因。基辛格博士对我说，中国是共产主义加儒家思想的国家。儒家的代表、与古希腊同时期的中国思想家孔子提出“民本”思想。孔子的再传弟子孟子说，“民为贵，社稷次之，君为轻。”历史上，中国的皇帝将老百姓和君王的关系比作水和舟，告诫统治者“水能载舟，亦能覆舟。”100年前，中国共产党作为穷人的党创立，初心和使命就是为人民谋幸福。中国共产党喊出的口号就是反独裁、反专制、反压迫，人民当家做主，得了民心、夺了政权，但初心不改，始终以人民为中心，全心全意为人民服务。

——今天中国的人民民主是全过程的民主。中国宪法规定，一切权力属于人民。人民既有选举权，又有依法广泛参与国家治理的权利。在中国，人民行使国家权力的机关是中国全国人大和地方各级人民代表大会，相当于美国的国会和地方议会。目前，中国县乡两级人大代表实行直接选举，县级以上是间接选举。人民可以选举出他们的代表参政议政，并选出领导人。人大代表密切联系群众，所有重大立法决策都是依照程序，经过民主酝酿，通过科学决策、民主决策产生。中国还有独特的政治协商制度和机构，这是人民民主的重要实现形式。任何重大决策、任何涉及人民切身利益的问题，都要经过人大、政府、政协机构、社会团体、行业组织的广泛充分协商讨论，在各方形成共识的基础上制定出体现人民意志、符合人民利益的政策和措施。中国的会议多，官员下基层多，开会就是协商，研究问题，下基层就是调研，了解实情。在此过程中，各方讨论的广度和辩论的激烈程度不亚于美国国会。例如新中国第一部以法典命名、被称为“社会生活百科全书”的《民法典》编纂过程中，政府先后10次向社会公开征求意见，共收到42万多人提出的100多万条意见。再比如，中国每五年制定一份经济社会发展的规划。今年开始执行第十四个五年规划。在起草过程中，进行了充分协商并公开征求社会意见，并从100多万条网民留言中整理出1000余条建议，作出366处调整，又吸收全国人大和政协代表的意见、建议，对草案作出55处修改才最后通过。在中国的人大机构很少出现面红耳赤的争吵、久拖不决的议案，因为大量的矛盾和诉求在协商过程中已经化解或吸纳了。出台的政策在落实过程中也往往比较顺利。

——中国自古就注重选贤任能。与柏拉图同一时代的中国另一位伟大的思想家说，“宰相必起于州部，猛将必发于卒伍”。早在1400多年前，中国就发明了科举制。通过考试，任何人不分年龄、贫富，都可以选拔为官，先在基层任职，根据政绩逐步提拔或被淘汰。中国的科举制是今天西方公务员制的鼻祖。如今，中国人一生要经历各种考试，参加工作后还要经历各种实践历练和严格的层层考核、选拔以及上级、同事、社会、舆论的监督。如果是中共党员，还要接受严于法律的党纪约束，触犯了党纪国法，严惩不怠。以驻美使馆为例，上级考核下级，一个季度一次；下级监督上级，随时可以；下级集中给上级打分，一年1次。能力不强、业绩平庸、自身不干净、群众不认可，官员是不会被层层筛选提拔上来的。目前的中国最高领导层中央政治局常委，都曾长期在基层和地方任职。习近平主席16岁到中国西北一个贫穷的农村当一名普通农民，54岁到国际大都市上海任市委书记，其间在不同的地方和岗位工作，服务的人口从几百到几十万、几百万、上千万，从层层历练中体察到了民间疾苦声，深怀了爱民为民之心，具备了驾驭复杂局面、解决实际问题的丰富经验和卓越能力。他也得到了人民的爱戴、信任和拥护。这就是为什么中国高级官员能高票甚至全票当选的原因。

如何衡量一个制度是不是民主？

世界上有不同的制度。一个制度是不是民主，要看其能不能代表人民的整体利益、人民满意不满意。民主不是摆设，更要管用。塞缪尔·亨廷顿说，各国之间最重要的政治分野，不在于治理的形式，而在于治理的程度。根据哈佛大学肯尼迪学院连续10年在中国开展的民调，中国民众对共产党执政的满意度每年都保持在90%以上。有些人不理解为什么？答案很长，我来尝试简短回答这个问题。中国东北一个省会城市长春连续22年开通市长热线电话，一年365天、一天24小时从未间断，及时回应解决群众反映的急难愁盼问题累计900多万件，市民给予的满意率始终保持在90%以上。这样的热线、这样高的满意度在中国各级地方有很多。如果大家了解了市民对市长热线电话的满意度，还难理解哈佛大学的民调结果吗？

朋友们，

两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。当有些人还在制造“民主与威权”之争、满世界拼凑针对中国的“民主国家同盟”时，中华大地在发生着什么呢？14亿中国人彻底摆脱了绝对贫困，正迈步奔向共同富裕；中国已成为世界第二大经济体、第一大贸易国，每年为世界经济增长贡献率超过30%；每天，1.6万户企业在中国诞生，每天，120多家新的外商企业赶往中国这个世界最大消费市场和第一大投资目的地；几乎每个中国人都享有基本医疗保险、基本养老保险；偏远地区的产品通过网络直播带货销往全国各地；大山里的农民、城市中的青年乘坐高铁外出务工，追逐人生梦想；绿色低碳成为新时尚，中国人驾驶着全球50%的新能源汽车奔驰在全世界里程最长的高速公路网上；1/10的中国人走出国门看遍大千世界；中国航天员在空间站驻留数月后成功返回地球；中国人的权利和自由受到宪法的充分保护；中国人民正赶往投票站行使宪法赋予的选举权；新疆等地的穆斯林信众每天就近去清真寺；十亿中国网民通过网络了解天下信息，进行交流，表达观点；中国已签署26项国际人权公约和文书；中国有效控制住新冠疫情，超过11亿中国人完成疫苗接种，中国已向100多个国家和组织提供了疫苗，今年全年将对外提供20亿剂；“一带一路”倡议正本着共商、共建、共享原则推进，将使沿线国几千万人摆脱贫困；2400多名中国维和人员正在全球各地执行任务；习近平主席刚刚提出了全球发展倡议。中国正与各国携手构建人类命运共同体。

当然，中国并不完美，前进的征程上还面临许多困难和挑战，比如如何在发展市场经济中解决发展不平衡不充分和社会公平公正等问题。但我们在不断深化改革，建设社会主义民主政治，实现国家治理体系和治理能力现代化，更好地满足人民对美好生活的向往，为全人类进步作出更大贡献。

朋友们，难道中国不是在追求和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值吗？难道中国践行的以人民为中心的理念与林肯总统所说的“民有、民治、民享”的思想不都是为了人民吗？我们可不可以这样理解中国的社会主义全过程民主：从人民中来、到人民中去、同人民在一起、一切为了人民。

朋友们，

中美历史、文化、体制不同，但正如卡特总统所说，两国人民都渴望和平与繁荣，两国领导人都希望为本国人民追求幸福创造和平稳定的环境，这就是中美之间的“大同”。我们从不对别国说我们的制度是世界上最好的，因为我们懂得合适的才是最好的。好不好，不看广告，看疗效。中美既不应也无法改变对方，而是应该打破意识形态的藩篱，摈弃零和博弈的逻辑，各美其美、美美与共、相互尊重、和平共处。习近平主席强调，“中美应该展现大格局、肩负大担当，坚持向前看、往前走，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道，更好造福两国人民和世界人民。”让我们拿出战略胆识和政治魄力，开辟中美关系的新未来。

谢谢大家。

(来源：中华人民共和国驻美利坚合众国大使馆网站)

(责编：燕勐、刘叶婷)