“民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利。”在21日举行的第七十六届联合国大会一般性辩论上，中国国家主席习近平发表重要讲话时的这一论述，发人深省。次日，中国驻美大使在卡特中心和乔治·布什美中关系基金会上作演讲时，详细阐释了何为中国式民主。

这是一个值得世界深入思考和交流探讨的话题。人们不能陷入某些西方政客设下的“民主对专制”的话语陷阱，误把“反华”当作维护“民主”，从而将世界推向危险的意识形态对抗与人为制造的分裂当中。

民主一词发源于古希腊，本意是“人民统治”“主权在民”。纵观两千多年西方发展史，这一理念并未得到真正实现。但西方特别是美国凭借强大的经济、军事力量，企图掌控世界民主政治的话语权，将民主简化为“一人一票”加“多党制”，并以此作为模板衡量他国政治体制——符合的就是“民主国家”，不符合的就是“专制国家”。

这种将中西方关系渲染为“民主对专制”的做法，本身就不民主。美国没有资格单方面定义并专享“民主”，更没有资格将自己的标准强加于人，甚至搞所谓的“民主改造”。世界各国形态多样，每个国家都有权利选择适合本国国情、代表民意并能给人民带来福祉的民主制度。

在中国，人民是民主的核心，不论是进行选举还是实行政党制，都是为了选出合适的人治理好国家，为人民谋福祉。这是一种“全过程人民民主”，所有的重大立法决策都是依照程序、经过民主酝酿，通过科学决策、民主决策产生的。在这种民主模式下，中国形成了以“选拔加选举”为特点的贤能政治。一方面，中国县乡两级人大代表实行直接选举，县级以上实行间接选举。人民可以选举出代表参政议政，并选出领导人。同时，中国官员必须经过层层筛选、千锤百炼，以确保全心全意为人民服务。这就不难理解，为何哈佛大学肯尼迪学院连续10年的民调显示，中国人民对中共执政的满意度每年都保持在90%以上。

民主不是摆设，关键要管用。实践证明，中国实行的“从人民中来、到人民中去、同人民在一起、一切为了人民”的民主政治，行得通、很管用。从14亿中国人摆脱绝对贫困，到中国在全球率先控制住新冠疫情，再到中国多年为世界经济增长贡献率超过30%，中国式民主展现的治理效能令世界惊叹。法国调节学派创始人米歇尔·阿列塔指出，“中国不断增进人民福祉，就是民主”。

反观之下，在美国国会里，面红耳赤的争吵、久拖不决的议案屡见不鲜。即便面对新冠肺炎疫情的严重冲击，两党也依旧相互拆台，阻碍抗疫物资在美国各州公平分配，导致国家纾困法案长时间难产。此外，根据美国普林斯顿大学和美国西北大学2014年对近2000项美国政策的研究，这些政策几乎都是由富人以及代表大企业的利益集团制定的，普通民众对决策的影响力几乎为零。美国达特茅斯学院学者查尔斯·惠兰一针见血地指出，“美国民主是海市蜃楼。人民并不治理国家，政治家基本只听从既得利益者和最富有的人的愿望”。

这样的“游戏民主”“金钱民主”能转化成什么样的治理效能呢？从美国国会山因大选结果遭到冲击，到美国疫情死亡人数超过西班牙大流感时期，再到美国富人借危机敛财加剧贫富鸿沟，美国政府治理的失败令“全球民主灯塔”光环彻底消退。世界则由此看清：“民有、民治、民享”在美国遥不可及，美式民主的本质正如诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨所描述的——“1%有、1%治、1%享”。（国际锐评评论员）

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