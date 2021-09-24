美国飞机制造商波音公司22日宣布，打算在澳大利亚建立首家海外总装厂，用于军用无人驾驶飞机最后的装配作业。

据美国有线电视新闻网报道，这家工厂将建在澳大利亚东部城市图文巴，只装配军用无人机，不生产波音“主业”商用客机。

这家工厂预计在2028年前创造3500个全职岗位。波音澳大利亚公司设计的武装无人机“忠诚僚机”将在那里生产。这款无人机长11.7米，航程超过3700公里，具备情报支持、监控、侦察和电子战等能力。现阶段，澳大利亚空军是“忠诚僚机”唯一确认客户。波音打算把这款无人机出口给全球其他军事客户。

过去几年，波音公司遇到困境，波音737 MAX系列飞机2018年10月和2019年3月发生两起空难后，被全球多个国家和地区停飞或禁飞。加上新冠疫情影响，波音商用客机部门收入自2018年以来骤减410亿美元，降幅达72%。同一时期，防务、太空和安全部门每年收入260亿美元，海外客户数量可观，成为波音最稳定的收入来源。

美国总统约瑟夫·拜登上任以来，寻求振兴国内制造业，鼓励美国企业在国内扩大投资。美国有线电视新闻网说，对波音而言，远离美国本土建厂值得玩味。

波音宣布在澳大利亚建厂一个星期前，美国、英国和澳大利亚宣布建立新的三边安全伙伴关系。美英将帮助澳大利亚建造核动力潜艇，而澳方决定中止与法方价值数百亿美元的常规潜艇协议。（陈丹）【新华社微特稿】

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