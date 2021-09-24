第76届联合国大会一般性辩论在美国纽约召开之际，伊朗代表与多方会面，表达恢复伊朗核问题全面协议相关方会谈的意愿，甚至表示应在“未来数周”重启。

【意向明确】

联大一般性辩论21日在纽约联合国总部开幕。伊朗外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬与多方代表会面，包括欧洲联盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利。

欧盟在22日发表的声明中说，会面中，博雷利再次强调尽快恢复维也纳会谈的重要性，阿米尔-阿卜杜拉希扬保证伊朗“有意愿早日重启会谈”。

伊朗核问题全面协议相关方今年4月开始在奥地利维也纳举行会谈，讨论美国和伊朗恢复履约问题，迄今举行六轮。由于美伊分歧严重，加上伊朗政府更替，会谈从6月中断至今。

爱尔兰今年年初开始担任联合国安理会非常任理事国，获安理会任命为推动伊核协议相关方会谈重启的“协调方”。爱尔兰外长西蒙·科文尼22日会见伊朗外长后说，伊方重返维也纳会谈的意向“非常明确”。

【数周重启？】

美国政府2018年单方面退出伊核问题全面协议，恢复并追加对伊制裁。作为回应，伊方逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊朗新任总统易卜拉欣·莱希来自保守派，对美立场比前任哈桑·鲁哈尼更为强硬，但原则上并不反对2015年达成的伊核问题全面协议。

莱希21日以视频方式在联大一般性辩论中发言，抨击美国的同时，支持恢复履行伊核协议。

法新社报道，在莱希通过预先录制的视频发言前几小时，伊方代表已在纽约表示伊核会谈应在“未来数周内”重启，但没有明确具体日期。

【需要妥协】

今年1月上台的美国现任总统约瑟夫·拜登日前在联大一般性辩论发言中再次表示愿意重返伊核协议、解除对伊制裁，同时强调会竭尽全力阻止伊朗获得核武器。

伊朗不少分析人士解读，尽管双方代表各作姿态，但美国和伊朗可能已接近达成妥协、重启会谈。

伊朗改革派报纸《信息报》编辑迈赫迪·拉赫马尼扬说：“维也纳会谈一定会重启并达成（某些成果），因为双方已得出结论，目前的路径无法继续。”

伊朗分析师赛义德·莱拉兹说，讨论伊核会谈前景必须把美军撤离阿富汗等地区局势进展考虑在内。“从地缘政治角度看，伊朗和美国现在都需要妥协。”

不过，分析人士指出，双方眼下仍寄希望于对方“迈出第一步”。（郜婕）（新华社专特稿）

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