英国政府22日警告食品制造商，做好二氧化碳价格上涨400%的准备。这主要归咎于天然气短缺。

二氧化碳在食品业应用广泛。屠宰猪、鸡前可用二氧化碳致其昏迷，包装袋内充填二氧化碳可延长食品保质期，用二氧化碳制成的干冰能在运输过程中为食品保鲜，生产啤酒和碳酸饮料同样需要大量二氧化碳。

路透社报道，英国食品行业使用的二氧化碳主要来自化肥行业，二氧化碳是化肥行业的副产品。而化肥行业最大的成本消耗是天然气。

美国消费者新闻与商业频道本月早些时候报道，欧洲天然气严重短缺，其天然气供应处于往年同期最低水平。

随着二氧化碳库存减少，英国与美国CF工业公司达成救助协议，以期使后者两家工厂重启生产。受天然气价格上涨影响，这两家工厂先前因亏损关门。英国大约60%的二氧化碳产品由CF工业公司供应。

英国环境、食品与乡村事务大臣乔治·尤斯蒂斯告诉英国天空新闻频道记者：“我们需要市场调节。食品行业清楚二氧化碳成本将大幅上涨。”

尤斯蒂斯说，二氧化碳价格可能从每吨200英镑（约合1763元人民币）上涨至每吨大约1000英镑（8817元人民币）。

英国与CF工业公司的救助协议为期3周。尤斯蒂斯预计，将花费英国纳税人数百万英镑。

尽管这项协议让业内人士松了口气，但英国“冰岛”超市董事总经理理查德·沃克说：“一项为期3周的协议救不了圣诞节（食品货架），当然也不能解决长期问题。”

二氧化碳价格上涨是英国食品业面临的最新难题之一。英国食品制造商今年整个夏季陷入困境：缺少工人收割蔬菜、缺少卡车司机把它们配送至商场。一些业内人士把这归咎于英国脱离欧洲联盟。（卜晓明）（新华社专特稿）

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