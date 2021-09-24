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尼泊尔恢复向完全接种疫苗游客提供落地签服务

2021年09月24日08:56 | 来源：新华网
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　　新华社加德满都9月23日电（记者易爱军　周盛平）尼泊尔文化、旅游和民航部23日发布通告说，即日起恢复向已完全接种新冠疫苗的外国游客提供落地签服务。

　　通告说，外国游客须提供抵尼前至少14天已完全接种证明、登机前72小时内新冠病毒核酸检测阴性证明，以及已在尼预定旅馆证明等方可获得落地签。以登山和徒步旅行为目的的外国人还须出示尼方颁发的许可证。此外，外国人抵尼后还须接受抗原检测。

　　尼泊尔文化、旅游和民航部联秘拉克西米·库马里·巴斯内特在接受新华社记者采访时说，作出上述决定的目的是挽救在新冠疫情中遭受重创的旅游业。目前，尼泊尔新增新冠确诊病例在减少，学校已开始复课，没有理由继续关闭旅游业。

　　根据通告，未接种新冠疫苗的外国游客可向尼泊尔驻外使领馆申请签证，但他们在抵尼后须自费在旅馆隔离10天。

　　去年3月，尼泊尔暴发新冠疫情，随后暂停向外国游客提供落地签服务。近来，尼泊尔报告的新增新冠确诊病例和死亡病例显著减少。9月2日，尼泊尔首都所在的加德满都谷地解除抗疫封禁令。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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