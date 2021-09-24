新华社俄罗斯奥伦堡9月23日电 题：草原大砺兵 携手卫和平——“和平使命-2021”上合组织联合反恐军演实兵实弹演习目击记

新华社记者梅世雄

秋风乍起，厉兵秣马。

辽阔的东古兹演兵场，迎来又一场大演兵。

23日，“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军演实兵实弹演习正式拉开帷幕。

刹那间，苍茫的大草原上，铁流滚滚，战机轰鸣。来自上合组织各成员国的4000余名精锐将士，打响一场联合反恐新战斗。

封锁

13时许，实兵实弹演习正式开始。

苏-24侦察机实施侦察预警，苏-25强击机、苏-34歼击轰炸机、米-24武装直升机迅速前出。一发发炮弹、一枚枚导弹对“敌”实施猛烈空中打击，以夺取火力和信息优势，破坏“敌”兵力兵器指挥系统。

空中火力打击的同时，两个无人机群迅速升空，实施侦察和无线电压制。

空中火力打击后，多国联合部队决定实施封锁行动，以瓦解“恐怖武装”进攻，将其诱至预设防御线。

在空中力量掩护下，地面突击群指挥员、北部战区某合成一营营长阚金柱指挥步战车、突击车等兵力，迅即前出到预定封锁线，向“恐怖武装”纵深预定目标展开攻击。

记者在现场看到，滚滚硝烟中，一台台步战车、突击车等轮式装甲装备雷霆出击，相继展开战斗队形向“恐怖武装”前沿发起猛烈攻击。

此时，“恐怖武装”集中主要兵力发起进攻，企图消灭多国联合部队装甲分队。

多国联合部队趁“恐怖武装”立足未稳，再次使用强大的空中火力进行突击，然后利用特战小队索降让“恐怖武装”对我实施近距离追击，我火力对“恐怖武装”后方实施拦截射击。

几声巨响，阵地前沿被漫天烟雾遮蔽。在侦察引导队的引导下，阚金柱命令第一突击队迅速占领防御阵地，完成防御部署。

就在多国联合部队刚刚完成防御部署，“恐怖武装”再次集中兵力、火力，对多国联合部队防御正面展开强攻。

联合反恐集群指挥部立即调整部署。多国联合部队又一次对“恐怖武装”实施多波次密集火力打击，防守力量坚守防御阵地坚决抗击。

进攻

在多国联合部队连续的联合火力打击之下，“恐怖武装”兵力兵器损失严重，作战部署混乱，但仍然企图依托有利地形固守待援。

多国联合部队坦克分队对“恐怖武装”实施火力毁伤，重型喷火器系统从隐蔽火力阵地对“恐怖武装”预备队实施火力毁伤。

在俄罗斯等国参演部队空炮火力支援下，中方参演部队地面突击群率先对“恐怖武装”实施反击，歼灭“恐怖武装”有生力量。

阚金柱指挥数十辆步战车、突击车，向前突进，迅速占领反攻射击位置。与此同时，多国联合部队的迫击炮、榴弹炮、火箭炮等百余门火炮全部占领发射阵地。

伴随着一阵阵爆炸声，“恐怖武装”阵地顿时火光冲天，一个个目标被歼灭……

随后，俄方战机组成多机编队，从左右翼跟进突击，一枚枚导弹飞向“恐怖武装”指挥所。多国联合部队地面装甲集群迅即前出。

战场对抗，首先要摧毁的就是“恐怖武装”指挥所和通信枢纽等目标。多国联合部队先进的侦察和传输手段，使得对“恐怖武装”目标的打击效能大大提高。

歼灭

此时，在多国联合部队密集火力打击之下，“恐怖武装”指挥所、装甲目标、纵深目标等大部被摧毁。“恐怖武装”大部被歼灭，少量残存兵力或利用工事负隅顽抗或逃窜。

联合反恐集群指挥部决定，转入追击作战，利用装甲力量的高速机动优势，全力追击以击溃“恐怖武装”。

接到命令后，中方参演部队前沿分队在陆航作战群数架武装直升机的空中掩护下，前出追击。在火力掩护下，步战车、突击车，一边开辟前进通道，一边打击“恐怖武装”前沿支撑点。随后，火力打击队对“恐怖武装”残存火力点实施精确射击……

残余“恐怖武装”遭受重创，联合反恐集群指挥部决定，对最后的残“敌”实施分割围歼。多国联合部队派出第二梯队参加最后的战斗。

“恐怖武装”土崩瓦解，实兵实弹演习取得圆满成功。

这是一次真正的立体作战，空中压制与地面打击相协同，让“恐怖武装”落入了联合反恐集群布设的天罗地网之中。这是一次真正的联合作战，多国联合部队混合编组、无缝链接、陆空协同，充分体现了联合作战“1＋1＞2”的效能。

硝烟渐渐散去，东古兹草原又恢复了宁静。这片无垠的草原见证了各国参演官兵的拼搏与英勇，也铭记着上合组织成员国对和平的追求和捍卫。

(责编：燕勐、刘叶婷)