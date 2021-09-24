新华社瓦莱塔9月23日电（记者陈文仙）中国和马耳他合作举办的装置艺术项目“日光流年双城记”23日在马首都瓦莱塔正式展出，观众以沉浸方式体验瓦莱塔和北京两座古城的魅力。

展览由马耳他中国文化中心和瓦莱塔文化局共同举办，将持续到10月2日。展览借助数字科技和灯光光学效果，运用场馆内的四个空间和四组艺术品将瓦莱塔与北京的街景进行组合、设计、解构，结合视听和触觉，为观众带来仿佛同时置身于两座城市的奇幻之旅。

马耳他国家遗产、艺术和地方政府部长何塞·赫雷拉在22日举行的新闻发布会上说，展览通过数字技术和装置艺术，把人们对瓦莱塔和北京这两座古城的感知和记忆联系到一起，是一种极具视听享受的创新体验。

瓦莱塔文化局主席贾森·米卡莱夫说，在疫情期间举办此次展览有着重要意义，人们比以往任何时候都更加需要这类艺术活动来丰富内心世界。

马耳他中国文化中心主任杨晓龙对新华社记者表示，“日光流年双城记”是一个互动式项目，曾于今年5月向两国民众公开征集在瓦莱塔和北京拍摄的视频和图片。

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