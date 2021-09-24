人民网讯 9月24日，社会科学文献出版社发布了《智库成果蓝皮书：中国皮书发展报告（2021）》。蓝皮书对2020年版皮书单篇报告的篇名、摘要、关键词进行词频分析。

从2020年版皮书报告的热词分析来看，2020年版皮书的研究主题体现了中国当下经济社会发展的热点领域。在2020年版皮书热词排名前20位中，“工业化进程”“一带一路”“高质量发展”“十四五”居热词的前四位，体现了2020年版皮书对国家战略的关注；“互联网”“区块链”“大数据”“人工智能”等热词排名均在前20位，体现了2020年版皮书对数字社会问题的探讨；同时，在疫情防控常态化背景下，2020年版皮书对疫情的影响也进行了多维度的关注，“新冠肺炎疫情及防控”位于热词榜单的第10位；“乡村振兴”“社会治理”“脱贫攻坚”“营商环境”“文旅融合”“科技创新”等领域也是2020年版皮书研创中关注的热点。

媒体和媒体智库主要关注领域是移动互联网、健康城市、人工智能、新基建、健康中国、直播带货、网络安全、数字经济、小程序、短视频，充分体现了对媒体行业发展热点的关注。

皮书认为，在新的时代背景下，智库面临着前所未有的数字机遇与数字挑战。从机遇来看，第一，对人类社会各种微观活动的数字化记录和统计，以及智库研究的内容、行业交流的过程及方式、科研成果等各式各样的“数字足迹”分散于各类数据平台，这一切都为智库提供了宝贵的数据资源，开辟了智库研究的新领域。第二，快速发展的信息技术，为智库研究提供了更加高效的工具。第三，无所不在的新媒体、融媒体，为智库影响力的发挥提供了更加多元的平台。

从挑战来看，数据越来越多，效率却并不是始终能够提高，有时反而还会降低，有效信息隐藏在大量的数据之中；同时，面对浩瀚的信息与数据，智库也面临着研究方法的革新，组织架构的变化，数字资源建设的技术鸿沟，数据使用的伦理风险，深刻、严谨的研究成果较难获得关注等挑战。

人类社会已经进入数字社会，数据成为重要资产和基本生产资料，充分利用大数据、云计算、人工智能展开智库研究也成为必然趋势。作为以数据表述为基本特征的皮书，是否有效使用专业数据，成为该皮书能否持续研创、发布的必备条件。

(责编：岳弘彬、常红)