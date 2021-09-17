新华社杜尚别9月16日电 当地时间2021年9月16日，国务委员兼外长王毅在杜尚别会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，前不久，中俄外长共同出席二战胜利76周年纪念活动，发出历史不容篡改、真相不容抹杀的洪亮声音。中方坚定支持俄方走符合国情的发展道路，支持俄方为维护政权和主权安全采取的举措，愿同俄方共同维护二战胜利成果，维护国际公平正义。双方要继续推进抗疫合作，早日实现年双边贸易额2000亿美元的目标，不断谱写中俄新时代全面战略协作伙伴关系新篇章。

王毅说，中方愿同俄方在阿富汗问题上加强协调、合力应对，敦促美西方承担应尽责任，共同维护地区和平稳定。中方赞赏俄方反对将病毒溯源和人权问题政治化，愿同俄方深化背靠背战略协作，推动国际社会加强抗疫合作。中俄要在上海合作组织框架内沟通协调，共同维护亚太地区和平繁荣，携手应对各种全球性挑战。

拉夫罗夫表示，俄中共同举行纪念二战胜利活动，再次证明两国牢不可破的战斗友谊和坚不可摧的伙伴关系。双方要继续推进抗疫合作，促进务实交流，扩大贸易规模。俄方坚定支持中方在涉疆、涉港、涉藏以及人权等问题上的立场。病毒溯源是科学问题，不应成为政治施压工具。俄方支持中方举办北京冬奥会，预祝中国运动员在冬奥会上再创佳绩。愿同中方一道推动上合组织发挥更大影响，在阿富汗问题上加强协调，共同维护中亚和平稳定，在联合国等多边舞台携手应对信息安全、生物安全、网络犯罪等全球性问题，密切在亚太事务中的协调合作。

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