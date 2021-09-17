人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫

2021年09月17日00:01 | 来源：新华网
小字号

新华社杜尚别9月16日电 当地时间2021年9月16日，国务委员兼外长王毅在杜尚别会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，前不久，中俄外长共同出席二战胜利76周年纪念活动，发出历史不容篡改、真相不容抹杀的洪亮声音。中方坚定支持俄方走符合国情的发展道路，支持俄方为维护政权和主权安全采取的举措，愿同俄方共同维护二战胜利成果，维护国际公平正义。双方要继续推进抗疫合作，早日实现年双边贸易额2000亿美元的目标，不断谱写中俄新时代全面战略协作伙伴关系新篇章。

王毅说，中方愿同俄方在阿富汗问题上加强协调、合力应对，敦促美西方承担应尽责任，共同维护地区和平稳定。中方赞赏俄方反对将病毒溯源和人权问题政治化，愿同俄方深化背靠背战略协作，推动国际社会加强抗疫合作。中俄要在上海合作组织框架内沟通协调，共同维护亚太地区和平繁荣，携手应对各种全球性挑战。

拉夫罗夫表示，俄中共同举行纪念二战胜利活动，再次证明两国牢不可破的战斗友谊和坚不可摧的伙伴关系。双方要继续推进抗疫合作，促进务实交流，扩大贸易规模。俄方坚定支持中方在涉疆、涉港、涉藏以及人权等问题上的立场。病毒溯源是科学问题，不应成为政治施压工具。俄方支持中方举办北京冬奥会，预祝中国运动员在冬奥会上再创佳绩。愿同中方一道推动上合组织发挥更大影响，在阿富汗问题上加强协调，共同维护中亚和平稳定，在联合国等多边舞台携手应对信息安全、生物安全、网络犯罪等全球性问题，密切在亚太事务中的协调合作。

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部