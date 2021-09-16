中法经济金融可持续发展合作论坛线上举行。

人民网巴黎9月16日电（记者李永群、刘玲玲）中国银行与法方联合举办的中法经济金融可持续发展合作论坛9月16日于线上举行，中法企业家委员会各理事单位、中法企业、金融机构等逾200家企业视频连线参加论坛。中国银行董事长刘连舸、法国巴黎银行董事长乐明翰、巴黎欧洲金融市场协会主席奥古斯丁·德·罗马内主席出席论坛并做主旨演讲。

刘连舸表示，在新冠疫情和逆全球化背景下，中欧、中法经贸合作跑出“加速度”。中欧、中法企业家应牢牢把握中国经济高质量发展、超大规模消费市场、金融市场加速开放等时代机遇。中国银行作为中法企业家委员会中方主席单位，将进一步发挥桥梁和纽带作用，深化同业交流，服务可持续发展，为中欧经贸合作注入金融活水。

乐明翰指出，面对新冠疫情带来的冲击，欧盟推出7500亿欧元复苏基金计划，并将着重促进绿色转型。该计划有望扭转欧盟在国际金融市场中的地位，极大增强欧洲市场对国际投资者的吸引力。在全球经济绿色脱碳的发展趋势下，商业银行将扮演重要角色。法中双方应坚持资本市场互信合作，合力支持绿色经济转型和全球绿色金融发展。

罗马内认为，在英国“脱欧”背景下，巴黎成为国际金融中心地位的条件和优势将更加凸显，法中两国在金融领域的合作将更加紧密。作为促进法中金融合作的重要桥梁，巴黎欧洲金融市场协会将持续发挥积极作用，鼓励法国企业参与中国资本市场和人民币国际化进程，助力两国金融合作升级。

论坛期间，中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏、上海环境能源交易所董事长赖晓明、中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕、法国基础设施投资集团首席执行官迪艾尔·得罗、巴黎泛欧交易所首席执行官德尔芬·达玛齐特、东方汇理资产管理公司首席责任投资官艾洛蒂·罗杰围绕全球经济金融可持续发展进行了深入探讨。

本次论坛由中国银行与法国巴黎银行、巴黎欧洲金融市场协会联合举办，是中法企业家委员会框架机制下落实两国元首共识的又一中法重大活动。中法企业家委员会于2018年1月在两国元首见证下成立，中国银行任中方主席单位。企委会通过创新交流形式、加强务实合作等方式，为两国企业搭建交流合作平台，是维护中欧、中法经贸大局的民间外交重要机制。

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