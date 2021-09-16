人民网讯 2021年9月16日，应日本三菱商事前会长佐佐木干夫、前外务事务次官斋木昭隆邀请，驻日本大使孔铉佑同日本知名智库中东调查会企业会员座谈交流，就中日关系及中日经贸合作发表主题演讲。约40家日本主要企业高层负责人及专家学者、媒体人士等出席。

孔大使在演讲中表示，今年是冷战终结30周年，30年前冷战结束标志着美苏争霸两极格局的崩溃，世界摆脱了长达四十多年的对立与隔绝。30年间，世界整体保持和平稳定，经济实现跨越式发展，现代科技突飞猛进，人类充分享受到和平发展与全球化带来的巨大红利。很多人讲，这30年是人类历史上发展最快、进步最大的30年。

30年后的今天，世界正处于百年未有之大变局，人类再次站在历史的十字路口。国际上单边主义、霸权主义盛行，新冠疫情是百年一遇的超级“黑天鹅”，世界和平稳定面临严重威胁，全球化进程遭受重大挫折。与此同时，动荡也在催生积极变革。面对新冠疫情、气候变化、恐怖主义等共同挑战，国际社会加强团结协作的呼声日益高涨。数字经济蓬勃发展，世界经济孕育新机遇，全球化展现出新韧性。新兴国家与发展中国家群体性崛起，推动国际力量格局更趋均衡，为全球治理变革和世界多极化进程注入新动力。中日所在的亚洲地区，正在成为拉动世界经济复苏的重要引擎。

孔大使表示，当前中日关系面临复杂严峻局面。希望日方与中方一道，以更加宏观的战略视野，将中日关系放在世界变局的大背景下思考把握，认真审视困扰两国关系的症结所在，共同探寻稳定改善发展之道。

首先要客观理性看待中国。中国对日政策是一贯的、明确的。我们从未把日本当做对手或是敌人，始终主张中日和平友好、合作共赢。我们从不回避中日之间存在矛盾分歧，始终主张按照中日四个政治文件原则和迄今有关共识精神，妥善管控分歧。日本有些人极力歪曲中方战略意图，渲染“中国威胁”，放大矛盾分歧，煽动恐华情绪。希望日方避免误判，同中方相向而行，认真落实中日互为合作伙伴、互不构成威胁的政治共识，牢牢把握中日关系的正确方向。

其次要看清中美博弈利害。中美关系是日方无法回避的地缘现实，日本大多数人希望中美避免冲突对立，不愿卷入中美对抗漩涡，但也有少部分人主张配合借助美遏制中国。这种煽动助长大国对立的动向极其危险，将把中日关系引入歧途，希望日方保持清醒和理性。

最后要找准日本自身定位。日本作为地区重要国家和世界主要经济体，同时作为中国近邻和美国盟友，不应矮化自己的地位和作用，而应保持战略自主，坚持客观公正，根据事情的是非曲直决定自身立场。

关于中日经贸合作，孔大使表示，中日利益深度融合，经贸合作互利双赢。去年中日经贸合作在疫情下逆势增长，双边贸易额达3175亿美元。今年上半年增长23.7%，全年有望创下历史最高纪录。对华贸易分别占日本进出口比重25%和21.6%，中国是日本最大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。2020年度，8成在华日企实现盈利或持平，经营状况明显好于其他国家和地区。这一系列实实在在的数据，充分体现了中日经贸合作的强劲韧性和相互依存、互利双赢的本质特征。中方欢迎并支持两国经济界积极拓展务实合作，深化利益融合，为各自经济发展提供更加有力支撑。

中国经济前景光明，欢迎日方抓住机遇。2020年中国经济增长2.3%，是唯一实现正增长的主要经济体。今年上半年同比增长12.7%，经济运行稳中加固、稳中向好。中国是包括日本在内全球130多个国家和地区的最大贸易伙伴。中国市场被全球投资者广泛看好，去年全球对外投资下降40%，但中国吸引外资逆势增长4.5%。未来15年，中国中等收入群体将翻一番，达到8亿人，这是世界最大规模、最具活力并且持续扩容升级的超级市场。我们大力构建新发展格局，不是封闭排他的国内循环，而是开放畅通的国内国际双循环。我们将持续推进高水平对外开放，打造市场化、法治化、国际化营商环境。欢迎日方作为中国近邻和重要合作伙伴，发挥近水楼台先得月的特殊优势，抢抓中国发展机遇。

中日合作潜力巨大，要积极打造新亮点。中日两国都已制定碳中和目标愿景，双方在节能减排、清洁能源、新能源汽车等绿色低碳领域拥有广阔合作空间。中国正在加快建设“数字中国”，数字经济规模占GDP总量超过1/3，日本也在大力推进数字化转型，数字经济完全可以成为疫情下及后疫情时代中日合作的重要支柱。中方正在全面稳步推进北京冬奥会筹备工作，北京冬奥会将带动中国“3亿人上冰雪”，2025年冰雪产业产值将达到1万亿元，将为日本相关行业企业带来巨大市场机遇。伴随“一带一路”建设深入推进，2020年中欧班列开行1.24万列，发送113.5万标箱，同比分别增长50%和56%，成为名副其实的亚欧贸易大通道。欢迎日方积极利用中欧班列，以各种灵活形式开展中日第三方市场和“一带一路”合作。双方也要推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）如期生效实施，共同推进亚太区域一体化，维护多边自由贸易体制。

双方要尊重市场规律，反对政治干预经贸合作。事实充分证明，政治手段解决不了经济问题，损人不利己。美国对中国打贸易战，但对华贸易赤字不减反增，加征关税最终转嫁到美国人民身上。美国制裁打压中国企业，但我们将“卡脖子”的压力转化为“补短板”的动力，利用外压倒逼自主创新，完全有能力实现技术突围，摆脱受制于人。目前全球多地疫情反弹，产业链供应链稳定受到严重威胁。很多企业更加认识到，中国产业链供应链上下游最完整、最有韧性和厚度，跟中国“脱钩”完全不现实。近期日本国内出现泛化“经济安全”概念排斥中国企业、鼓动对华“断供”“脱钩”的消极动向，严重损害两国企业利益和双方正常合作。希望日方信守自由贸易和市场经济承诺，不要对两国经贸合作进行政治干预和人为设限，而应提供公平、开放、透明、非歧视的营商环境，合作维护安全、稳定、可靠的产业链供应链。

孔大使表示，经贸合作是中日关系的重要基础，也是中日互利共赢的生动体现。明年双方将迎来邦交正常化50周年，回顾过往近半个世纪历史，无论是邦交正常化前半官半民的“LT贸易”，还是日本支持参与中国改革开放和现代化建设，抑或是在两国关系“政冷经热”及陷入困难之际，日本经济界始终为推动中日关系改善发展发挥重要作用。期待两国经济界发扬传统，积极开展新时期的“以民促官”、“以经促政”，为中日经贸合作和两国关系发展作出更大贡献。

孔大使还同日方与会人士就其关心的中国发展和国际地区问题深入交换了意见。

(责编：徐祥丽、刘慧)