人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

马克龙说法军击毙极端组织“大撒哈拉伊斯兰国”头目

2021年09月16日20:26 | 来源：新华社
小字号

新华社巴黎9月16日电（记者徐永春）法国总统马克龙16日在社交媒体上发文说，法国军队已击毙极端组织“大撒哈拉伊斯兰国”头目阿德南·阿布·瓦利德·萨赫拉维。

马克龙在推特发文说：“‘大撒哈拉伊斯兰国’恐怖组织头目阿德南·阿布·瓦利德·萨赫拉维已被法国部队消灭。这是我们在萨赫勒地区打击恐怖组织的又一重要胜利。”

马克龙没有提及法军击毙萨赫拉维的时间和地点。

法国国防部长帕利当天凌晨也在推特发文证实，萨赫拉维在法军开展的“新月形沙丘”军事行动中被击毙。“这是对该恐怖组织的决定性打击。我们的战斗将继续。”她说。

萨赫拉维曾是“基地”组织北非分支“伊斯兰马格里布基地组织”成员。他于2015年宣布建立“大撒哈拉伊斯兰国”，在马里、尼日尔和布基纳法索活动，不时袭击军队和平民。

法国2014年8月起在萨赫勒地区开展“新月形沙丘”军事行动，派遣数千名士兵与地区国家协同打击恐怖组织。今年6月，马克龙宣布法国将大幅减少在萨赫勒地区的兵力部署，转而侧重于为当地军队的反恐行动提供支持。

(责编：徐祥丽、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部