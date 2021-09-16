新华社巴黎9月16日电（记者徐永春）法国总统马克龙16日在社交媒体上发文说，法国军队已击毙极端组织“大撒哈拉伊斯兰国”头目阿德南·阿布·瓦利德·萨赫拉维。

马克龙在推特发文说：“‘大撒哈拉伊斯兰国’恐怖组织头目阿德南·阿布·瓦利德·萨赫拉维已被法国部队消灭。这是我们在萨赫勒地区打击恐怖组织的又一重要胜利。”

马克龙没有提及法军击毙萨赫拉维的时间和地点。

法国国防部长帕利当天凌晨也在推特发文证实，萨赫拉维在法军开展的“新月形沙丘”军事行动中被击毙。“这是对该恐怖组织的决定性打击。我们的战斗将继续。”她说。

萨赫拉维曾是“基地”组织北非分支“伊斯兰马格里布基地组织”成员。他于2015年宣布建立“大撒哈拉伊斯兰国”，在马里、尼日尔和布基纳法索活动，不时袭击军队和平民。

法国2014年8月起在萨赫勒地区开展“新月形沙丘”军事行动，派遣数千名士兵与地区国家协同打击恐怖组织。今年6月，马克龙宣布法国将大幅减少在萨赫勒地区的兵力部署，转而侧重于为当地军队的反恐行动提供支持。

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