新华社亚的斯亚贝巴9月15日电 （国际观察）中非电商合作助力非洲经济复苏

新华社记者汪平

2021中非合作论坛非洲产品电商推广季近日正式启动，推广活动将持续三个月。主办方希望借此机会构建中非跨境电商合作新平台，推动中非数字经济合作和贸易方式多样化。

受访的在非企业以及专家表示，中非电商合作潜力无限，将为疫情下非洲经济复苏提供动力。

中非电商合作前景广阔

非洲电商市场规模小，但中非合作增长潜力巨大。跨国金融服务公司威士信用卡公司最新发布的《撒哈拉以南非洲地区电子贸易进展》报告显示，2019年至2020年，撒哈拉以南非洲地区的电商销售额同比增长42%。当前，跨境电商交易是撒哈拉以南非洲地区电商市场的主要模式，占该地区全部电商交易量的一半以上，这其中就有像Kilimall这样的电商平台参与。

Kilimall由中国创业者杨涛于2014年在肯尼亚创立，是在东非地区运营的主要电商平台之一。据Kilimall市场部经理卢晓勇介绍，受新冠疫情影响，非洲消费者购物由线下转为线上，这为电商发展提供契机。疫情暴发以来，Kilimall电商交易规模翻番。

谈及中非电商合作前景，卢晓勇认为，随着非洲智能手机普及率逐步上升，移动支付环境日益成熟，移动资费不断下降，预计在2025年前后非洲移动互联网业务将出现井喷，这将为中非电商合作提供良好机遇。

尼日利亚拉各斯州工商会负责人穆达·优素福接受新华社记者采访时说，中国良好的互联网生态系统令人印象深刻，中国在电商市场培育、数字支付和物流管理方面有成熟经验可供非洲学习借鉴。

优素福表示，中国电商平台在国内外取得巨大成功，给非洲本土电商平台带来启发和借鉴。如今，越来越多非洲人在中国学习工作和生活，中国人对一些非洲特色商品也有越来越有兴趣，他认为这方面有很大潜力可挖。

优素福说，近年来他带领尼日利亚企业参加中国国际进口博览会，充分感受到非洲产品拓展中国市场的潜力。这对于非洲国家经济多元化及疫情后经济复苏有着重要意义。他期待通过电商平台让更多非洲产品进入中国，共享中国发展的红利。

中非电商合作正逢其时

在卢旺达首都基加利的繁华商业圈，中国商品和中国元素令人目不暇接。基加利城市塔的展厅内，整齐陈列着各种中国商品，包括家居用品、厨具、五金、文具、电子产品和服装等。

2019年10月，浙江中国小商品城集团股份有限公司与阿里巴巴开展世界电子贸易平台（eWTP）战略合作，创办了eWTP义乌全球创新中心-卢旺达数字贸易枢纽。

“我们平台将卢旺达买家（卖家）与中国卖家（买家）联系起来。”eWTP义乌全球创新中心-卢旺达数字贸易枢纽的客户服务经理艾琳·杜萨贝对记者说。

该平台不仅从中国进口商品，还与卢旺达政府达成合作，支持卢旺达生产商将卢旺达产品尤其是农产品打入中国市场。

“到目前为止，我们专注于中国买家需要的农产品，如咖啡、茶、蜂蜜、鳄梨油等。我们将中国买家与卢旺达供应商联系起来，并帮助他们以和卢旺达买家相同的方式下订单。”杜萨贝说道。

卢旺达私营部门联合会信息与通信技术部首席执行官亚历克斯·恩塔莱表示，卢旺达是一个内陆国家，在线跨境贸易正为卢旺达人创造新的跨境销售和跨境购物机会。

赞比亚经济学家、赞比亚大学经济系主任戴尔·穆登达说，2021中非合作论坛非洲产品电商推广季是一项很有意义的活动。电子商务有助于降低成本、促进经济和社会发展。

穆登达认为，非中跨境电商合作正逢其时，“同时我们也应注意到，包括赞比亚在内的非洲国家在拥抱经济社会数字化转型的过程中，须加强配套电信基础设施建设，以便让非洲企业最大程度从电子商务中获益。”（参与记者：王小鹏、丁蕾、赵宇鹏、郭骏）

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