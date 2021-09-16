在中共中央政治局进行第三十次集体学习时，习近平总书记强调，要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性，下大气力加强国际传播能力建设，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，为我国改革发展稳定营造有利外部舆论环境，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。这一重要讲话，是我们做好国际传播工作的根本遵循和行动指南。

当前国际态势为我们增强

国际传播能力带来机遇

世界正处于大发展大变革大调整时期，中国已经站在世界舞台的聚光灯下，我们的国际传播内容丰富前所未有、舞台广阔前所未有、发展前景前所未有，增强国际传播能力机遇大好。

随着中国综合国力和国际地位不断提升，中国故事传遍世界，中国奇迹吸引世人。日益走近世界舞台中央的中国，需要把自己的发展优势转化为话语优势。党的十八大以来，党中央高度重视和全面推进国际传播工作。我们大力推动国际传播守正创新，理顺内宣外宣体制，打造具有国际影响力的媒体集群，积极推动中华文化走出去，有效开展国际舆论引导和舆论斗争，初步构建起多主体、立体式的大外宣格局，我国国际话语权和影响力显著提升，“东升西降”国际格局加速演进，我们做好国际传播工作更有信心、底气、力量。

随着国际力量对比消长变化和全球性挑战日益增多，推动全球治理体系变革是大势所趋，变革和重塑国际话语体系也是大势所趋。在推进全球治理体系变革的进程中，中国是理念倡导者、引领者，也是推动者、实践者。中国理念和实践引领全球治理新格局，迫切需要构建相适应的对外话语体系。党的十八大以来，中国提出“一带一路”倡议和推动构建人类命运共同体，提出推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，引领开放、包容、普惠、平衡、共赢的新型全球化，倡导共同、综合、合作、可持续的新安全观等，这些都是全球治理的重大创新和创举，得到国际社会广泛欢迎，逐渐形成了我国对外话语体系的主要构架。我们要继续向国际社会阐释好我们关于推动全球治理体系变革的一系列重要理念，引导各方形成共识，加强协调合作，共同推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

中国的国际影响力、感召力、塑造力进一步提高，但在国际话语体系中仍处于弱势地位，在国际上仍存在有理说不出、说了也传不开的现象，存在着信息流进流出的“逆差”、中国形象和西方主观印象的“反差”。或认知错位，以“西方中心论”固化中国“贫穷”“落后”形象；或心态错位，倾力防范中国，制造“中国威胁论”“中国崩溃论”等；或话语错位，以西方主导的话语体系随意解读中国；或价值错位，以所谓“普世价值”裁量中国实践。国际舆论交锋斗争异常尖锐复杂，特别是各种敌对势力出于意识形态偏见，出于对社会主义的敌视，无所不用其极妖魔化、污名化我国。当前，世界进入动荡变革期，人类处于何去何从的十字路口。新冠肺炎疫情推动国际格局深刻演变。在应对疫情中，美西方所谓的“人设”“话语”崩塌，长期以来被美西方奉为圭臬的“自由”“民主”“人权”的虚伪本质彻底暴露。这样一种国际态势为我们增强国际传播能力带来了机遇。

讲好中国故事传播好中国声音

习近平总书记强调，讲好中国故事，传播好中国声音，展示真实、立体、全面的中国，是加强我国国际传播能力建设的重要任务。“我们有本事做好中国的事情，还没有本事讲好中国的故事？我们应该有这个信心！”

加强国际传播顶层设计和统筹。习近平总书记指出，必须加强顶层设计和研究布局，构建具有鲜明中国特色的战略传播体系，着力提高国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力、国际舆论引导力。

人民日报海外版以习近平总书记重要讲话为国际传播工作的根本遵循和行动指南，在人民日报社编委会领导下，以海外版报纸、海外网官方网站、“海客”新闻客户端、“海聚”平台以及微信公众号“学习小组”“侠客岛”等组成融媒矩阵，深刻把握习近平总书记重要讲话的精髓要义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以全方位宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕当前国际国内重大议题，统筹内宣外宣、线上线下，聚焦提升新时代国际传播能力，聚合媒体矩阵全部力量，形成合力，积极作为，以构建中国话语和叙事体系为基础，以增强国际传播效能为重点，以优化国际传播体系为支撑，以切实为“一带一路”沿线国家中的中方机构如央企、国企等提供及时有效的新闻服务为新的增长点，立体展示中国形象，努力讲好中国故事、传播好中国声音，有效开展国际舆论引导和斗争，高质量高水平完成首要政治任务，唱响外宣大合唱，国际传播工作呈现新气象，各项工作再上新台阶。

集中讲好党的百年历史，这是最生动、最有说服力的中国故事。我们党的历史是中国近现代史最为可歌可泣的篇章，历史在人民探索和奋斗中造就了中国共产党，我们党团结带领人民又造就了历史悠久的中华文明新的历史辉煌。我们党的一百年，是矢志践行初心使命的一百年，是筚路蓝缕奠基立业的一百年，是创造辉煌开辟未来的一百年。在百年接续奋斗中，党团结带领人民开辟了伟大道路，建立了伟大功业，铸就了伟大精神，积累了宝贵经验，创造了中华民族发展史、人类社会进步史上令人刮目相看的奇迹。经过一百年的奋斗，我们党团结带领人民在一个有着几千年封建社会历史的国家实现了最广泛的人民民主，人民真正成为国家、社会和自己命运的主人；我们在一穷二白的基础上创造了经济社会快速发展奇迹，用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程，跃升为世界第二大经济体，综合国力、科技实力、国防实力、文化影响力、国际影响力显著提升；我国人民生活由温饱不足到全面小康，整体上彻底摆脱了绝对贫困，成为世界上中等收入人口最多的国家；我国长期保持社会和谐稳定、人民安居乐业，成为国际社会公认的最有安全感的国家之一。这次抗击新冠肺炎疫情的伟大斗争，充分彰显了党的领导和我国社会主义制度的显著优势，极大增强了全党全国各族人民的信心信念。人民日报海外版融媒矩阵通过加强对中国共产党的宣传阐释，帮助国外民众认识到中国共产党真正为中国人民谋幸福而奋斗，了解中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好。

加快中国话语和叙事体系建设。人民日报海外版融媒矩阵全力做好习近平总书记重要讲话和活动的传播与解读工作，坚持用中国理论阐释中国实践，用中国实践升华中国理论，打造融通中外的新概念、新范畴、新表述，丰富传播内容，创新传播手段，善用国际化表达，向海外用户及时准确全面传播习近平新时代中国特色社会主义思想，更加充分、更加鲜明地展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量。

国际时事言论体现鲜明核心意识。比如，2018年11月下旬，国家主席习近平连续出访，出席亚太经合组织（APEC）第二十六次领导人非正式会议，对南太平洋岛国巴布亚新几内亚、斐济、文莱和菲律宾等国进行国事访问，然后又接着访问西班牙、阿根廷、巴拿马、葡萄牙并出席二十国集团领导人第十三次峰会。从预热到结束的半个月左右时间内，人民日报海外版融媒矩阵对这次重大高访活动一如既往地进行了浓墨重彩的报道。海外版头版言论专栏“望海楼”几乎每日当天刊出一篇解读文章。与习近平主席高访活动报道相结合，每篇文章着重解读当天报道中的一个思想点；这些文章独立成篇，合在一起看则成为一个系列，承担起与这次重大高访相配合的国际重大时事评论任务。千字之地，放大中国正面声音，引国际舆论之风潮，以敏锐的时政自觉体现清晰的“四个意识”尤其是强烈的核心意识，堪称“茶杯里沸腾的南太平洋”。

聚焦习近平总书记的重要会议、重大活动、考察调研和重要讲话、重要指示等，专版整版刊发系列重大专题报道。比如，聚焦2021年上半年，习近平总书记在中共中央政治局常委会、中共中央政治局集体学习、中央深改委会、地方考察、外事活动等重大场合的重要讲话精神，8月暑期报道期间，海外版二版整版连续推出4篇“今年以来”系列重大报道《今年以来，习近平这样向世界讲述中国故事》（2021年8月2日）、《今年以来，习近平总书记走过大江南北》（2021年8月6日）、《今年以来，中央政治局集体学习学了什么》（2021年8月10日）、《今年以来，中央政治局开了六次会》（2021年8月13日）。该组报道被人民网、新华网、光明网、中国新闻网、学习强国等转载，收到较好传播效果，经过“海聚”平台传播，为多家境外媒体转引。

推出系列独家报道、专栏报道。海外版迄今已连续在一版刊发40余期“来这里打卡”专栏独家系列报道。该系列报道以早期人民日报报道为线索，实地“打卡”采写，以报纸报道+视频扫码形式呈现，反映祖国各地的发展新貌和各行各业的沧桑巨变，全平台阅读量达1900万，累计获得境外华文媒体转引超520篇次。

改进文风，与时代脉动，与读者共鸣。精心编版、制作标题、打磨文字，各部门报道亮点频现。从2021年7月24日至8月9日，海外版连续推出14个整版《奥运特刊》，版式新颖，图文并茂，共刊发约60篇主要稿件，向海内外展示了新时代中国体育形象，为北京冬奥会顺利举行营造了良好舆论氛围。“创新中国”版刊发了《碳排放权交易，中国大步踏出自己的路》等精彩报道。自2021年8月10日起，“要闻·财经”版“锐财经”栏目推出“中国经济为什么行”系列报道。《文化万象》等版面在头条位置刊发“我心中的红色经典”栏目报道。“美丽中国”版2021年8月3日推出《守护高原湿地》专版，报道青藏高原在保护中发展，在发展中保护的故事。“融媒时代”版刊发了两期“我在中国当大使”专版报道。

更好推动中华文化走出去。人民日报海外版融媒矩阵坚持以文载道、以文传声、以文化人，向世界阐释推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化。同时注重把握好基调，既开放自信也谦逊谦和，努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。

运用多种形式向世界讲好中国中医药抗疫故事，充分展现中国优势、中国精神、中国贡献。自新冠肺炎疫情暴发以来，习近平总书记高度重视疫情防控工作，亲自领导、亲自指挥、亲自部署，多次强调要坚持中西医结合、中医药并用。人民日报海外版融媒矩阵创新方法手段，在主流媒体中较早进行中医药抗疫报道，2020年2月至4月，刊发相关报道等60余篇（幅），及时、全面、深入地向世界讲好中医药抗疫故事。2021年以来，以“健康中国”版为依托，围绕“中医药走出去”主题，大力弘扬中医药文化，让海外受众更加全面科学地认识中医药。文艺板块则继续做好“华音环洋”“新国潮”“文艺圈洋面孔”“中国经典作家在海外”“好声音”等栏目，介绍中华文化走出去的动态现状；继续在“华文作品”版刊登海外华文作家优秀作品。

海外网策划“忘不了的中国味道”线上互动活动和“我和我的家乡”第三届全球华人生活短视频大赛等，在海外设立6个分赛区，吸引更多华侨华人和外国民众加入，体验式感受中华传统文化的无穷魅力，推动中华文化走出去。海外网5个融媒体中心通过多种形式的本土活动或传播内容推广中国文化，如加拿大华人云春晚和青少年才艺嘉年华、澳大利亚“你好中文”诵读大会、美国书画展和名人看中国等项目、法国“寻味中国美食”等。

积极开展国际对外传播

习近平总书记强调，要广泛宣介中国主张、中国智慧、中国方案，我国日益走近世界舞台中央，有能力也有责任在全球事务中发挥更大作用，同各国一道为解决全人类问题作出更大贡献。要高举人类命运共同体大旗，依托我国发展的生动实践，立足五千多年中华文明，全面阐述我国的发展观、文明观、安全观、人权观、生态观、国际秩序观和全球治理观。要倡导多边主义，反对单边主义、霸权主义，引导国际社会共同塑造更加公正合理的国际新秩序，建设新型国际关系。人民日报海外版融媒矩阵努力运用各种生动感人的事例，说明中国发展本身就是对世界的最大贡献、为解决人类问题贡献了智慧。

围绕重大涉华议题和国际热点问题，提升对外发声能力。发挥海外版头版“望海楼”专栏品牌优势。2021年8月2日至13日，推出“起底美国霸权行径”10篇系列评论。这组评论策划周密、针对性强，用鲜明的论点、扎实的论据、严密的论证、犀利的语言对美国的霸权行径进行深刻揭露和有力批驳，每一篇都可圈可点。这组评论被人民网、新华网、光明网、中新网等近百家主流媒体转载，多语种传播、多平台推送，收到极好的传播效果。

进一步打造重点言论专栏品牌。巩固现有“望海楼”“侠客岛”“海外网评”“海评面”等报、微、网言论专栏在国际舆论场上的优势地位，加强对“港台腔”“日月谈”“观象台”等舆论斗争一线言论专栏的支持力度，打造一批在舆论场上叫好叫座的言论专栏。

更好利用各类国外平台渠道，推动更多力量通过互联网发声，深入国际舆论腹地斗争。对美西方干涉我港澳台事务及时发声。通过“要闻·台港澳”版和“望海楼”“香江观察”“濠江走笔”等重点言论专栏，加强舆论引导；继续跟进岛内政情民意，通过“日月谈”等专栏，对民进党当局勾结美国“倚美谋独”“以武拒统”等行径及时予以揭批，保持舆论高压；发挥“港台腔”微信公号的特点，加强谋划，与海外网联动合作，形成合力。

在“国际观察”版推出“直击美国”系列国际述评，搜集整理疫情发生以来美国的种种劣迹和不堪，结合境外媒体报道和评论，请中国的国际问题专家作深度评析。

围绕美西方涉华动态，及时发声，及时反制。重点打造“观象台”国际评论专栏，推出系列评论：但愿“福奇”们不再丧失自尊、美国公然挑战科学精神和人类良知、是该给美国好好补补课了、美国政府能为抗疫干点正事吗等。

“美丽中国”版对中国围绕“双碳”目标进行绿色发展的实践组织系列报道，有力反击美西方对我进行的“中国是最大温室效应排放国”攻击。“创新中国”版刊发了《碳排放权交易，中国大步踏出自己的路》等精彩报道。

发挥新媒体主力军作用。海外网原创报道频出“爆款”。近期，海外网主要围绕反对疫情溯源政治化和东京奥运会两大主题展开报道，全平台综合阅读量超25.5亿。海外网境内平台累计发布关于反制美西方将疫情溯源政治化主题稿件1212篇次，涵盖图文和短视频等形式，综合阅读/播放量逾1.5亿，单篇稿件展现量峰值为3.62亿，话题标签阅读量峰值达9112.2万。

海外网“多语种+可视化”回击美方阴谋论，阅读量达1000万+成“爆款”。双语短视频《鼓吹“实验室泄漏论”的美国政客遭网友群嘲》，以数万脸书网友发起的《福奇完爆保罗》帖子为切口，用美网友跟帖来回击美国议员保罗言论之荒诞。该产品获全网推送，综合阅读量超900万，且在脸书、优兔平台曝光量达9000人次，将我方观点及时传入境外舆论场。

原创文章《俄媒梳理美疫情暴发时间线：德特里克堡实验室关闭并非巧合》带动微博话题标签“#俄媒梳理美疫情暴发时间线#”阅读量达9112.2万，单条微博点赞超3.3万次；另一篇编译稿件《俄媒：中国呼吁调查美国德特里克堡合情合理》在头条平台展现量达3.62亿，互动量达83373次。

东京奥运会开幕以来，海外网累计发布相关图文和短视频报道超2400篇次，综合阅读/播放量突破9亿，另外带动相关话题阅读量超过15亿，创下今年以来主题报道传播量新高。

发挥“轻骑兵”优势，聚焦热点，围绕打赢开展斗争。学习小组注重通过塑造习近平总书记大国领袖形象，对外立体展示中国。策划系列报道“今年以来总书记关心的民生事”，推出2篇关于教育、就业稿件《这些教育问题，习近平说“要紧盯不放”》《什么事，让习近平感到“惊奇”？》，被学习强国首页推荐，阅读量均超过3500万；推出讲述习近平总书记保护文化遗产故事的稿件《这些“国之瑰宝”，习近平倾注了巨大心力》被学习强国首页推荐，阅读量超过1580万；《习近平的一份亲笔批示》，独家披露习近平总书记20年前的一份手写批示，成了刷屏之作，微信阅读量迅速突破10万+，同样被学习强国推荐，阅读量达3400万。

侠客岛充分发挥舆论“轻骑兵”作用，加强对美舆论斗争，连续就病毒溯源等问题推出重磅原创解读文章。《想砸钱引诱武汉病毒所员工“变节”？这主意真馊！》微博微信综合阅读量超过200万；针对美国操纵第二轮病毒溯源，独家推出《这九个问题，美国敢回答吗？》，微博微信综合阅读量超过280万，同时推出原创海报《九问美国》，火力十足，阅读量超200万，并被人民网、海外网等翻译成英文等多种文字，在海外社交媒体广泛传播。侠客岛微博发布病毒溯源相关博文40余条，综合阅读量超2200万。原创视频《病毒溯源，美国到底想对中国下什么黑手》，播放量近100万次。

利用好互联网平台。海外网进一步完善官方账号矩阵，根据脸书、推特、优兔等不同平台受众特性和兴趣点进行分众化、个性化推荐，吸引境外网民关注，同时规避风险。加快培养一批“意见领袖”账号，选拔一批政治意识和业务能力较强的人员开设个人账号；依托5个已建成的海外融媒体中心，打造民间账号矩阵，丰富国际舆论引导的发声主体。

深入开展各种形式的人文交流活动，通过多种途径推动我国同各国的人文交流和民心相通。人民日报海外版融媒矩阵以各业务部门为抓手，积极稳妥地对外开展丰富多彩的人文交流，努力创新体制机制，把我们的制度优势、组织优势、人力优势转化为传播优势。

发挥海外网驻外机构独特作用，加强与全球华文媒体线下线上的联动协作，不断升级、坚固本土化海外媒体联盟；更好发挥高层次专家作用，利用重要国际会议论坛、外国主流媒体等平台和渠道发声，使中国声音准确、快速传达至海外，展示丰富多彩、生动立体的中国形象。

全面提升国际传播效能

习近平总书记强调，要全面提升国际传播效能，建强适应新时代国际传播需要的专门人才队伍。要加强国际传播的理论研究，掌握国际传播的规律，构建对外话语体系，提高传播艺术。

注重加强国际传播人脉建设，做好重点地区、重点机构、重点人群工作，扩大知华友华国际舆论朋友圈。人民日报海外版融媒矩阵尤为注重推动各国政要、专家学者“为我传播”，深化与外籍人士“网红”合作，扩大知华友华朋友圈。海外网充分做好“海评面”与“我在中国当大使”这两个品牌产品的国际化传播，以海外社交平台（脸书、优兔）为核心，加大推广力度。重点在脸书、优兔等平台开设“hypinion”“talk to ambassadors”等视频账号，以1～3分钟短视频为主，所有视频产品均配以中英双语字幕，用通俗易懂、灵活可读的形式面向海外推广。

更好更多借用外媒、外嘴、外脑。人民日报海外版融媒矩阵利用现有海外合作伙伴的35个媒体平台，加大重点版面和稿件的推送力度，加快形成“一马当先+万马奔腾”的“二次传播”格局。“一马当先”即有重点地加大重要稿件在美国等西方主要目标国家的传播落地，把人民日报海外版融媒矩阵重点文章在美西方主要国家的海外华媒合作媒体上登头版头条首页（如《美国专版》《英国专版》《加拿大专版》等）；“万马奔腾”即分时段、分批次在其他各国的海外华媒合作媒体上推出一批铺天盖地的“小稿件”，多层次、多角度、多方位发出中国声音，努力引导舆论走势、扩大二次传播。

进一步提升华媒合作水平。稳妥推进与海外政治可靠、有影响力的华媒开展合作，增加在欧美国家的读者覆盖面，填补海外发行中的国别或地区空白，努力提高人民日报海外版融媒矩阵的传播影响力。

加强国际传播的理论研究，掌握国际传播的规律，构建对外话语体系，提高传播艺术。人民日报海外版融媒矩阵着力建设从图文到视频的完整内容生态，打造高知名度内容产品。比如，增加“海客”新闻客户端内容富集度，提高中国话语说服力；以线上内容产品与在地文化活动为抓手，显著增强社交化属性，提高中国形象亲和力和中华文化感召力；继续延伸境内外传播链条，通过海外社交账号矩阵建设大幅提升海外影响力，显著提高境外媒体对海外网内容的转引量，提高国际舆论引领力、传播力和影响力。

打造有国际影响的媒体和智库。人民日报海外版融媒矩阵着力打造具有强大引领力、传播力、影响力的国际一流新型主流媒体，力争在内容和人员上更加国际化、本土化。

注重采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式，推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达、分众化表达，增强国际传播的亲和力和实效性。

致力于广交朋友、团结和争取大多数，不断扩大知华友华的国际舆论朋友圈。讲究舆论斗争的策略和艺术，提升重大问题对外发声能力。

增强斗争精神，提高斗争水平。面对西方反华势力发起的舆论战，坚决斗争，既充分说理，也要以战止战。适应国际传播的斗争形势，聚焦打仗、围绕打赢，推进思想理念、渠道平台、力量运用、打法手段等全面创新，讲究斗争策略和艺术，不断提升舆论斗争水平，提升对外发声能力。

加快建设适应新时代国际传播需要的专门人才队伍。选拔任用一批经过考验的忠诚干净担当的中青年骨干力量；招录补充新生力量，逐渐建立年龄结构合理、能力素质匹配的干部队伍；加大专门人才队伍培养力度；推动人才对外交流。

（作者：人民日报海外版副总编辑）

（人民日报海外版融媒矩阵各部门对本文均有贡献）

(责编：刘叶婷、崔越)