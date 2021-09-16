人民网廊坊9月16日电 （于洋、实习生李梦圆）国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。9月15日晚，由河北省人民政府、文化和旅游部共同主办的2021“一带一路”·长城国际民间文化艺术节在河北省廊坊市丝绸之路国际艺术交流中心（下称“丝路中心”）和秦皇岛市启幕。

开幕式演出现场。主办方供图

东方演艺集团带来的大型开幕演出《美美与共》在流光溢彩的灯光中拉开序幕。演出共分为《序：美美与共》《丝路之光》《长城内外》《时代华章》《尾声：共建共享》5个版块。精湛的艺术水平、深厚的人文情怀，令《美美与共》展现了东方人文自然之美和世界文明多彩之美，表达了人们对美好生活的憧憬。时代性、艺术性、思想性在演出中体现得淋漓尽致，艺术的精彩在这一刻华美绽放。

《演化-公共的未来》展厅作品。李梦圆摄

艺术节期间，在廊坊市主会场丝绸之路国际艺术交流中心将举办多项活动，除开幕式大型演出《美美与共》外，还将有国际上广受赞誉的阿塞拜疆经典轻歌剧《货郎与小姐》音乐会版，国家京剧院一团的国粹经典《八仙过海》等演出内容；《百年百艺-民间文化艺术展》《演化-公共的未来》《邬建安个展：是海，是沙丘》等顶级展览内容。

《百年百艺-民间文化艺术展》魅力京津冀展区。李梦圆摄

艺术节还策划了国际民间艺术嘉年华、云展演等活动。云展演将在艺术节官方网站和人民网共同上线，包括《戏剧之约》《舞动丝路》《丝路之音》3个板块20多项精品云展演内容。艺术节的闭幕演出为《多彩的永恒·丝绸之路爱乐乐团交响音乐会》。

在秦皇岛专场，开幕式及演出、长城脚下话非遗、长城音乐会、长城之美摄影展4项活动同步开启。开幕式演出板块精选了各地民歌荟萃，安排国家级非遗代表项目表演，促进长城文化交流更加密切。

内容丰富、形式多样、异彩纷呈、全民乐享，“一带一路”·长城国际民间文化艺术节的盛大启幕，将给国内外观众带来一场国际与民族相交融、建筑与艺术相辉映的文化盛宴，为弘扬中华文化、促进世界文明繁荣发展、构建人类命运共同体作出积极贡献。

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