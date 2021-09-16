新华社巴西利亚9月15日电（记者卞卓丹）据巴西媒体15日报道，巴高等选举法院将就9月7日的游行示威活动是否受到资助以及是否构成早期选举宣传等进行调查。

今年9月7日是巴西独立199周年纪念日。当天在首都巴西利亚、圣保罗、里约热内卢、萨尔瓦多等多个中心城市爆发了大规模游行示威，其中多数参与者为总统博索纳罗的支持者。

据巴西《环球报》网站等主流媒体的消息，高等选举法院选举司法总督察路易斯·菲利佩·萨洛芒已决定调查当天活动中博索纳罗支持者背后的资助情况。调查人员将了解活动参加者是否领取了交通费或其他报酬，是否存在滥用经济和政治权力、滥用社交媒体、腐败和欺诈、公职人员禁止行为、涉及攻击电子投票系统和否定选举合法性的宣传等行为。法院将根据调查结果判断示威活动是自发行为，还是存在涉选举相关内容。

据悉，独立日活动期间，博索纳罗在巴西利亚和圣保罗发表演讲，声称不再遵守最高法院大法官德莫赖斯的决定，并再次抨击电子投票系统和选举合法性。其相关言论随即遭到联邦最高法院院长富克斯等政要的批驳。9日，博索纳罗发布“致国家宣言”，称他“从未有过攻击任何权力机关的意图”。

德莫赖斯是最高法院最近两宗涉及总统的调查的启动者。今年8月4日，德莫赖斯根据高等选举法院的申请，启动对博索纳罗否定电子投票安全性、散布关于大选假消息言行的调查。8月12日，他又决定调查博索纳罗涉嫌泄露联邦警察秘密文件一事。

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