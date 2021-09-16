新华社北京9月16日电 题：美国是不折不扣的世界和平破坏者

新华社记者柳丝

美国媒体日前披露，美军8月底借口“反恐”在阿富汗发起无人机袭击，所击中的目标与恐怖组织“毫无关联”。报道还进一步证实，在袭击中丧生的10名死者都是平民，其中最小的只有两岁。对此，美国国防部发言人轻描淡写地表示，美国军方“不知道有什么方法能到喀布尔实地调查”。

这种轻慢之词恰恰表明，美国政府对生命的无视。穷兵黩武、霸凌霸道、漠视生命、侵犯人权，给世界带来巨大人道主义灾难，是不折不扣的世界和平破坏者。

美国历史学家保罗·阿特伍德说：“战争是美国人的生活方式”。美国在战争、奴役和屠杀中诞生、壮大并成为超级大国，其建国240多年的历史上，只有16年没有打仗。二战结束以来，美国在海外屡屡发动战争，在全球范围内输出动荡，造成极为严重的无辜平民伤亡和财产损失。

以伊拉克战争为例。2003年，美国不顾国际社会普遍反对，以莫须有的罪名发动伊拉克战争。据美国沃森国际与公共事务研究所统计，在这场战争中至少有18万到20万伊拉克平民死亡。以美国为首的联军还在伊拉克大量使用贫铀弹、白磷弹等，严重危害当地生态环境和人民健康。伊拉克官方统计数据表明，在1991年海湾战争前，伊拉克癌症发病率是平均每10万人中40人，而到了2005年，这一比例飙升至平均每10万人中至少1600人。

据美国《史密森学会杂志》统计，2001年“9·11”事件以来，美国以“反恐”之名发动的战争和开展的军事行动足足覆盖了“这个星球上约40%的国家”。美国布朗大学“战争代价”项目9月最新数据显示，这些所谓“反恐”战争夺去超过80万人的生命，令超过3800万人流离失所。哈佛大学国际关系学教授斯蒂芬·沃尔特撰文指出，美国在国外“无尽的战争”中释放出军国主义、仇外心理、伪爱国主义和煽动行为等。

美国不仅是罄竹难书的战争罪犯，还是干涉别国内政的“瘾君子”、煽动别国内乱的肮脏“黑手”。美国作家威廉·布鲁姆在《民主：美国最致命的输出》一书中指出，二战结束以来，美国试图推翻50多个外国政府，其中大部分是选举产生的；粗暴干涉至少30个国家的民主选举；试图暗杀50余位外国领导人。古巴《格拉玛报》今年披露，过去20年，美国国际开发署和国家民主基金会等机构为一系列针对古巴的煽动和颠覆计划拨款近2.5亿美元。古巴哈瓦那大学历史学家弗朗西斯卡·洛佩斯·西韦拉说，近年来，美国政府经常以“人权”“自由”为幌子向他国施压，煽动冲突，目的就是促使与其有矛盾的国家发生政权更迭，维护美国霸权。

无数事实告诉世人，美国是国际规则和世界秩序的真正破坏者，是当今世界不稳定性和不确定性加剧上升的源头。美国的霸权主义和强权政治破坏全球秩序，威胁人类和平，成为威胁人类社会文明进步与和平发展的最大挑战。如果美国继续执迷于维护霸权，依据“丛林法则”行事，必将遭到越来越多爱好和平的国家和人民的反对，注定被时代抛弃。

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