新华社日内瓦9月15日电（记者陈斌杰 陈俊侠）联合国贸易和发展会议（贸发会议）15日发布报告预测，2021年全球经济将增长5.3%，为近50年来最快增速，但经济复苏在不同地区、产业和收入群体间并不均衡。

报告还预测，2022年全球经济增速将放缓至3.6%。报告警告，如果政策制定者作出错误决定，增速下降可能比预期更严重。

报告指出，许多发展中经济体受到新冠疫情的打击比国际金融危机期间严重得多，沉重的债务负担导致其财政政策空间受到挤压。缺乏货币自主权和疫苗供应短缺也阻碍许多发展中经济体复苏，拉大其与发达经济体的差距。

贸发会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘说：“这些在国内和国际上不断扩大的差距提醒人们，如果基本条件不改变，经济弹性和增长将越来越成为少数人享有的特权。”

贸发会议全球化和发展战略司司长理查德·科祖尔-赖特说：“疫情为重新思考国际经济治理的核心原则创造了机会，这是国际金融危机后错失的机会。”

贸发会议认为，全球经济面临的最大风险是，“发达国家经济复苏将转移人们对亟需进行的改革的注意力，没有这些改革，发展中国家将继续处于弱势和脆弱的地位”。

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