新华社纽约9月15日电（记者刘亚南）美国太空探索技术公司（SpaceX）15日晚利用一枚“猎鹰9”火箭成功将“龙”飞船送上太空。飞船中的4名乘员为“全平民”组合，这个太空“旅行团”将绕地球飞行3天。

据SpaceX官网直播，发射地点位于美国佛罗里达州肯尼迪航天中心，美国东部时间15日20时02分，“龙”飞船发射升空，随后顺利进入预定轨道。据介绍，飞船载着这4名“全平民”太空游客将在距地面约575千米的绕地轨道上飞行，比国际空间站所在轨道还要高出约160千米。飞船大约每90分钟绕地球一圈。

这一太空游项目名为“灵感4号”，4名游客分别为：美国支付服务商“Shift4支付”创始人兼首席执行官贾里德·艾萨克曼、数据工程师克里斯·塞姆布罗斯基、地球科学家莎恩·普罗克托和圣祖德儿童研究医院医师助理海莉·阿西诺。艾萨克曼为另外3名游客的相关支出买单，并希望借此为圣祖德儿童研究医院筹集资金。

SpaceX公司此前表示，这4名游客进入太空后将开展与人类飞行健康相关的科学实验。此前，这4人接受了应急准备、飞船进出、航天服穿脱等一系列飞行培训和模拟。

目前，SpaceX正在与英国维珍银河公司及美国蓝色起源公司就商业太空旅行展开竞争，后两家企业的飞船先后在今年7月把多名乘客短暂送入太空。

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