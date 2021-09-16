人民网布鲁塞尔9月15日电 （记者张朋辉）9月15日，联合国人权理事会第48届会议举行与安全饮用水和卫生设施问题特别报告员对话，中国代表发言指出，日本福岛核事故污染水处置事关全球生态环境安全和各国人民生命健康，日本在未穷尽安全处置手段的情况下，单方面决定将核污染水排放入海极不负责任。中方敦促日方立即停止危害全球海洋环境和国际公共健康安全的错误政策和作法，在核污染水处置问题上自觉接受国际社会尤其是利益攸关方的实质参与、核查和监督。美国政府声称日本核污染水排放入海“似乎”符合全球公认的核安全标准，却禁止日本大米、鱼类等产品进口，说一套做一套。

针对日本代表辩称人权理事会不是讨论该问题的适当场所，中国代表严正指出，日本不负责任的排海行为侵犯各国人民的生命权、健康权、粮食权等各项人权。作为人权理事会成员国和有关公约的缔约国，日本应当立即撤销错误决定，履行应尽的国际义务，而不是将自己的私利凌驾于人类健康之上。中方敦促日方认真回应国际社会、周边国家以及本国民众的呼声，在同各利益攸关方及有关国际机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动核污染水排海。

(责编：王禹蘅、常红)