人民网布鲁塞尔9月15日电 （记者张朋辉）9月15日，中国驻欧盟使团发言人就媒体披露斯洛文尼亚总理涉华信函事答记者问时指出，欧盟承诺并多次重申坚持一个中国政策，理应敦促其成员国改正错误，而不应在涉及中国国家主权和领土完整的问题上发出错误信号。中国不会威胁任何人，也不接受任何人的要挟，不会任由任何人损害中方核心利益。

问答全文如下：

问：据媒体报道，欧盟轮值主席国斯洛文尼亚总理扬沙13日致函其他成员国领导人，指责中国“驱逐”立陶宛驻华大使等措施影响中欧整体关系，呼吁各国团结予立支持，从而防止中国“威胁”任何一个国家。扬并称将于10月5日举行的欧盟领导人非正式晚宴上讨论具体措施。中方对此有何评论？

答：我注意到有关报道，并对此表示严重关注。

我要指出的是，这件事的根本症结在于立陶宛政府违背一个中国原则，挑衅并损害中国主权和领土完整。中方针对立方错误做出合理正当反应。此事是非曲直十分清楚，与国家大小强弱完全无关。

我要重申，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中国同包括欧盟及其成员国在内的国家和组织发展双边关系的政治基础。

欧盟承诺并多次重申坚持一个中国政策，理应敦促其成员国改正错误，而不应在涉及中国国家主权和领土完整的问题上发出错误信号。中国不会威胁任何人，也不接受任何人的要挟，不会任由任何人损害中方核心利益。

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