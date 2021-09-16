美国白宫发言人14日说，联邦政府鼓励“公私各领域”要求员工接种新冠疫苗。

连日来，共和党人抨击民主党籍总统约瑟夫·拜登上周宣布的新冠疫苗接种规定。共和党掌权的亚利桑那州14日宣布起诉拜登政府，称强制接种疫苗的规定“违反宪法”。

【联邦强力推进接种】

拜登14日对媒体记者说，他看到联邦政府的疫苗接种规定“总体上得到积极支持”，尽管“总会有”一小部分人拒绝接种疫苗。

拜登说，他15日将在白宫与一些大企业代表会面，讨论企业执行联邦政府疫苗接种令的事宜。

白宫副新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔14日在记者会上被问到拜登政府是否鼓励各州制定各自疫苗接种规定。她回答：“我们鼓励私人和公共领域所有人采取要求接种疫苗的行动。”

“上周我们采取了强有力的大动作……从联邦政府层面推动接种，”让-皮埃尔说，“我们当然提倡地方领导人也这样做”。

拜登9日宣布适用于联邦政府部门和美国境内企业的新冠疫苗接种规定。他签署行政令，要求所有联邦政府员工和与联邦政府有业务往来的承包商雇员必须接种疫苗。

对于企业，拜登宣布，劳工部正在制定一项规定，要求所有雇员达百人的雇主确保员工完成疫苗接种，对未接种的员工，须要求他们每周提供新冠病毒检测阴性证明才能上岗。

拜登政府14日发布在联邦网站上的指示写道，联邦政府各机构应当“让员工尽快全程接种疫苗”，不迟于11月22日完成。

【共和党人唱反调】

一些共和党籍州长近日纷纷表示反对联邦政府的疫苗接种令。共和党全国委员会主席伦娜·麦克丹尼尔说，拜登“将一项违反宪法、非美国式的联邦行政令强加给企业和家庭”。

亚利桑那州总检察长、共和党人马克·布尔诺维奇14日宣布，就拜登政府对联邦员工、联邦承包商雇员和私营企业发布的“违宪接种令”，他的办公室“正在起诉”拜登及其政府官员。

布尔诺维奇说，这是“全美第一起”针对联邦政府疫苗接种令的诉讼。不过，他没有说明州检方向哪家法院提起这一诉讼及其具体诉求。

佛罗里达州共和党籍州长罗恩·德桑蒂斯13日在记者会上说：“在佛州，如果有政府机构将接种疫苗强加为（员工）保住工作的条件，将违反佛州法律。”

“我们不会让人们因疫苗接种令被开除，”德桑蒂斯说，“每一起违反（行为），将面临5000美元罚款”，也就是说，倘若有政府机构强制员工接种，可能面临“数百万美元罚款”。

德桑蒂斯先前要求佛州学区不得强制校园内戴口罩。8月下旬，佛州教育部门以停发资金的方式处罚两个强制教室内戴口罩的学区。不过，对于这一行为，近日一项民调显示，大多数佛州人不支持州政府处罚强制校园内戴口罩的学区。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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