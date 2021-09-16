3名美国前情报人员14日在法院承认向阿拉伯联合酋长国一家企业提供计算机非法入侵技术，同意达成暂缓起诉协议并缴纳将近170万美元罚金。

据美联社报道，检察官指控马克·贝尔、瑞安·亚当斯和丹尼尔·格里克在一家阿联酋互联网企业出任高级管理人员，向对方提供计算机非法入侵技术，触犯出口管制、计算机诈骗相关的美国法律。华盛顿州一家联邦法院受理这一案件。

按照检察官的说法，3名被告2016年1月至2019年11月向阿联酋方面提供网络攻击和情报收集系统，用于入侵美国和其他地方的计算机和移动设备。

据法新社报道，这3名男子曾供职美国国家安全局和军方。

3名被告同意达成暂缓起诉协议。协议规定，被告缴纳168万美元罚款、配合美国司法部调查并且切断与所有阿联酋情报或执法机构联系。如果被告在3年内遵循协议规定，司法部不会推进任何诉讼。被告对检察官指控内容无异议。

按照检察官的说法，3名男子曾供职于一家在阿联酋运营的美国企业，离职后加入一家承诺让他们薪酬“大涨”的阿联酋企业。诉讼文书没提相关企业名称。

美国国安局前雇员洛丽·斯特劳德披露，她和被告曾经在位于阿联酋的美国企业“网络尖刀”公司共事，后来一同受雇阿联酋“暗物质”公司。按照斯特劳德的说法，她发现“暗物质”对美国公民发动网络攻击，于是辞职。

“暗物质”创始人兼首席执行官费萨尔·班奈2018年接受美联社采访时承认公司与阿联酋政府业务关系密切，且雇用美国中央情报局和国安局前分析师，但否认参与“黑客”攻击。（陈丹）【新华社微特稿】

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