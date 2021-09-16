新华社联合国9月15日电 中国常驻联合国副代表耿爽15日在安理会叙利亚人道问题公开会上发言，呼吁国际社会共同努力，争取尽快实质性改善叙利亚人道状况。

耿爽说，根据联合国评估，当前叙利亚人道需求已达到危机爆发以来的最高水平，有1300多万人亟需人道救援。国际社会应共同努力，加大对叙人道救援力度，争取尽快实质性改善叙人道状况。

第一，要紧密结合叙利亚人民需求，在提供紧急人道援助的同时，大力开展早期恢复项目。国际社会应落实安理会第2585号决议，在帮助叙抗击新冠疫情的同时，推进水资源、医疗、教育、居所等领域的早期恢复项目，促进叙经济社会发展。近期叙利亚政府采取措施推广疫苗接种、发展农业、帮扶中小企业、加强市场管理、开展能源合作，取得一定成效。需要强调的是，有关国家的单边制裁加剧叙人道危机，阻碍叙经济社会发展，与国际社会的努力方向背道而驰，必须立即解除。

第二，要加强对跨境人道救援机制的监测，推动跨境救援向跨线救援过渡。安理会有义务对跨境人道救援机制加强监测，确保该机制中立、透明，维持人道属性。必须明确，跨境机制是在特定形势下作出的特殊安排，跨线机制才应该是对叙人道救援的主渠道。中方支持世界卫生组织继续通过跨线机制在叙东北部开展人道行动。世界粮食计划署首次从阿勒颇向伊德利卜跨线运输人道物资，这是对叙人道救援行动的重大突破。希望有关方面共同努力，不断扩大跨线机制规模，更好满足叙民众人道需求。

第三，要支持叙利亚政府稳定全境安全形势，为人道行动和政治进程创造必要条件。中方欢迎有关方面达成德拉地区停火协议，支持叙政府稳定当地局势、做好平民安置和救援工作。安理会很多成员对叙境内恐怖活动及其溢出风险存在关切，解决好反恐问题是恢复叙和平与秩序的前提。伊德利卜恐怖势力对叙国家安全构成重大威胁，国际社会在伊德利卜问题上应明确反恐立场，支持叙政府反恐努力，维护叙利亚和平重建的积极势头。

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