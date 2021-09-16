新华社日内瓦9月15日电 9月14日至15日，联合国人权理事会第48届会议与联合国人权高专举行对话。委内瑞拉、朝鲜、南苏丹、老挝、斯里兰卡、多米尼加、亚美尼亚、马尔代夫、坦桑尼亚等国代表发言赞赏中国人权成就，指出涉疆、涉港、涉藏等问题是中国内政，外部势力不应干涉。

委内瑞拉代表赞赏中国政府为消除贫困、促进包括新疆人民在内的全国各族人民福祉所做努力，表示非法单边强制措施对新疆人民人权产生严重负面影响。新疆、香港、西藏事务是中国内政，外部势力不得干涉。

朝鲜代表反对有关国家试图操弄涉疆、涉港问题，干涉中国内政；指出任何情况下都不应将人权作为政治工具，人权理事会和人权高专办应尊重国家主权和领土完整，不干涉各国内政。

南苏丹代表表示，支持中国在香港特别行政区实行“一国两制”，很高兴看到香港居民享有广泛人权和基本自由，欢迎中国通过并实施香港国安法。

老挝、斯里兰卡代表表示，不干涉内政原则是国际秩序基石。新疆、香港是中国的一部分，涉疆、涉港问题是中国内政，外部势力不得干涉。

多米尼加代表表示，多支持中国立场，各方应尊重一国人民根据自身国情自主选择发展道路的权利。

亚美尼亚代表表示，坚持一个中国原则，赞赏中国坚决采取措施消除贫困，为全体人民发展创造平等机会，赞赏中国为促进健康权所做努力。

马尔代夫代表表示，中国是马重要发展伙伴，马中关系建立在相互尊重主权和领土完整基础上。马重申支持一个中国原则，支持中国实行“一国两制”。

坦桑尼亚代表表示，尊重各国主权、独立和领土完整，不干涉主权国家内政是国际关系基本准则。坦反对将人权问题政治化。涉疆问题是中国内政，外部势力不得干涉。坦注意到中国政府为保护和改善民生所做努力。中国在减贫方面取得巨大进展，9900万中国人在2020年年底前摆脱极端贫困，生活水平得到彻底改善。中国为国际减贫事业做出了重要贡献。

(责编：刘叶婷、崔越)