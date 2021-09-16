新华社布鲁塞尔9月15日电（记者任珂）欧盟委员会主席冯德莱恩15日说，欧盟将于明年召开防务峰会，探讨如何加强自身的防务能力。阿富汗近期局势的变化是促使欧盟做出这一决定的主要原因之一。

冯德莱恩当天在位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会发表其上任后的第二份“盟情咨文”。她说，现在是欧洲“更上一层楼”的时候，她将和法国总统马克龙共同召集欧盟防务峰会，时间定在2022年上半年法国担任欧盟轮值主席国期间。

冯德莱恩说，过去几年来，欧盟开始发展自己的防务生态系统，但真正需要的是欧洲防务联盟。欧盟还应该建立自己的战斗群。

她表示，针对阿富汗发生的变化，欧盟必须反思由美国领导的阿富汗战争为什么会突然结束。在北约内部，成员国必须解决一些令人深感不安的问题。安全和防务问题必须通过加强合作才能找到答案。欧盟和北约需要加强伙伴关系，利用双方各自的优势。

冯德莱恩表示，欧盟正与北约合作制定新的欧盟-北约联合宣言，该宣言将于年底前公布。

随着最后一批美国军人于8月30日晚乘军机离开阿富汗首都喀布尔，美国结束长达20年的阿富汗战争。美国仓促完成撤离行动、阿富汗局势的变化等促使欧洲国家反思武装干涉的正当性，以及对美国的高度战略和军事依赖。许多欧洲政治人物呼吁欧洲加强战略自主，实施更加独立的外交和防务政策。

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