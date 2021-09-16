9月15日，“博鳌亚洲论坛经济学家圆桌2021”系列会议在京举行。博鳌亚洲论坛秘书处供图

人民网北京9月16日电 （记者暨佩娟）“博鳌亚洲论坛经济学家圆桌2021”系列会议15日在京举行。论坛发起国、外国驻华机构、国际组织、学术机构、论坛会员、合作伙伴和媒体代表等共200多人与会。

会议包括经济学家圆桌、使节圆桌、会员与合作伙伴圆桌及媒体圆桌等四场专题圆桌会议。与会各方就当前亚洲及全球的宏观经济形势及热点问题展开讨论，为2022年论坛年会主题和议程设置提出建议。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东主持使节圆桌会。博鳌亚洲论坛秘书处供图

博鳌亚洲论坛秘书长李保东主持使节圆桌会。澳大利亚、孟加拉、印度尼西亚、以色列、尼泊尔、新西兰、欧盟、蒙古、韩国、斯里兰卡、老挝、新加坡、伊朗、印度、意大利、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、越南等国家和组织驻华使节和代表出席。与会使节祝贺博鳌亚洲论坛成立20周年，肯定了论坛成立以来在推动多边合作、区域经济发展等领域发挥的重要作用，并从气候变化、绿色经济、数字经济、发展中国家减贫扶贫、创新与新技术等方面深入交流，号召各国政府和国际社会共同应对全球性风险和挑战。与会使节还表达了通过增强新冠疫苗对大多数国家的可及性，推动各国共同抗击疫情等愿望。

在经济学家圆桌会上，与会经济学家讨论了世界整体经济形势和经济复苏面临的风险和挑战，认为各国应该携手推动区域经济发展、科技创新、供应链安全、碳中和与绿色可持续发展、扶贫减贫、多边主义和国际贸易新规则的制定，共同应对公共健康、经济衰退、金融风险等威胁。

在媒体圆桌会上，与会媒体记者代表从公共卫生和抗击疫情、国际贸易和产业链、碳中和、数字经济、金融风险、科技革命等方面讨论了国际经济形势和各国普遍面临的风险和挑战，建议对各个议题进行广泛、深入研究，为年会议题设置提供全面参考。

会员与合作伙伴圆桌会上，与会代表对公共卫生与防疫、碳中和与绿色发展、供应链安全、数字经济等议题广泛讨论，对企业如何通过自主创新与合作应对各种挑战，积极推动良好营商环境充分交换意见。

博鳌亚洲论坛副理事长周小川在欢迎晚宴上致辞。博鳌亚洲论坛秘书处供图

博鳌亚洲论坛副理事长周小川在欢迎晚宴上致辞，为2022年论坛年会提出六点重要建议：一是缩小“免疫鸿沟”；二是应对气候变化，把握绿色产业革命机遇；三是推动数字经济转型，保护公平竞争；四是阻止贫困与收入不平等恶化，重视社会包容性发展；五是密切关注通货膨胀、资产泡沫的走势和量化宽松政策的影响；六是坚持多边主义，加强全球治理。周小川表示，博鳌亚洲论坛将继续促进亚洲融合、凝聚全球共识，提供思想碰撞、发起倡议和展示成果的平台，为践行多边主义多做工作、做好工作。

(责编：王禹蘅、常红)