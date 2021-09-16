人民网布鲁塞尔9月15日电 （记者郑彬）总部位于日内瓦的联合国贸易和发展会议（简称贸发会议）在日前发布的《贸易和发展报告2021》中指出，当前全球经济复苏势头强劲，但区域发展不平衡问题仍很严重，各国需要进一步加强政策协调，以实现经济增长的可持续性。

报告显示，得益于2020年开始的积极干预措施的继续实施，以及发达经济体成功的疫苗推广工作，今年全球经济将出现明显反弹。预计2021年全球经济增速将达到5.3%，创近50年来新高，2022年增速将放缓至3.6%。同时，在全球范围内，国际货物和服务贸易保持持续恢复态势。预测显示，2021年全球货物和服务贸易的实际增速将达到9.5%。但全球收入水平将仍比疫情前的增长趋势低3.7%，预计2020-2022年的累积收入损失约为13万亿美元。

报告同时指出，虽然全球经济复苏势头强劲，但不同地区、收入和行业的反弹并不一致。在发达经济体中，“食利阶层”经历了财富的爆炸性增长，而低收入者却在困境中挣扎。此外，由于受财政空间的限制、缺乏货币政策自主性以及难以获得疫苗等不利因素影响，许多发展中经济体的复苏受阻，与发达经济体间的差距不断扩大，发展中国家有可能迎来另一个失去的十年。

报告数据显示，到2025年，发展中国家收入将因疫情而减少12万亿美元，仅因未能推广疫苗接种，整个南方国家的收入就将减少1.5万亿美元。

对此，贸发会议秘书长丽贝卡·格林斯潘表示：“这些国际和国内不断扩大的鸿沟提醒着我们，如果任其发展，那么经济的复苏和增长将成为仅有极少数特权者享有的奢侈品。如果没有反映重振多边主义的更有魄力的政策，疫情后的复苏将缺乏公平，且无法应对我们所处时代的各项挑战。”格林斯潘强调，摆脱疫情，实现全球复苏，不能仅依赖紧急支出，而是要重振多边贸易和发展模式。

报告显示，当前全球经济面临的最大风险是发达国家的复苏将转移人们对长期需要的改革的注意力，如果没有这些改革，发展中国家将继续处于弱势和脆弱的地位。对此，贸发会议全球化和发展战略司司长柯睿智表示，这场疫情带来了一个重新思考国际经济治理核心原则的机会，这个机会曾经在全球金融危机后被错过了。要解决当前发展中所面临的问题，不仅需要发达经济体提供更有力的支持，还需要更多纳入发展中国家的声音。

报告指出，要果断地摆脱四十年来对无监管市场的错误理解，并为多边合作注入新的活力，将需要更多的政策转型，这些转型远远超出了由新冠疫情引发的一揽子经济刺激政策。对此，贸发会议在报告中提出了一系列后疫情时期促进全球经济复苏的建议，包括协调一致的债务减免、重新评估财政政策在全球经济中的作用、在具有系统重要性的经济体之间加强政策协调以及在疫苗接种计划方面为发展中国家提供大力支持。

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