新华社华盛顿9月10日电 通讯：一位英国安全问题专家的“9·11”回忆与思考

新华社记者刘品然

“恐怖主义不会轻易消失，这是我们必须面对的问题，”英国安全问题专家亚历山大·尼尔说，“而我们必须为此做好准备。”20年前，尼尔正在美国五角大楼附近上班，与“9·11”恐怖袭击擦肩而过。

尼尔曾在英国国防部工作，之后供职于英国皇家三军研究所和国际战略研究所，目前在新加坡经营一家战略咨询公司。近日，他对新华社记者讲述了那惊心动魄的一天。

2001年，26岁的尼尔被借调至美国国防部参与亚太安全问题的分析工作。9月11日当天，他正在五角大楼附近一处国防部办公楼上班。

8时46分，美国航空一架客机撞上位于纽约曼哈顿岛的世贸中心北楼。尼尔和同事们挤到电视机前，他们很快意识到这显然不是一次意外事故。紧接着，电视画面显示另一架客机撞击了世贸中心南楼。

“所有人都完全震惊了，接下来一切彻底混乱，”他说，“20年前的老式电话上有一个灯，所有电话上的灯都亮了，我们得知五角大楼也遭到客机撞击。”

混乱中谣言四起，尼尔和同事们陷入恐慌，没人知道他们所在的办公楼是不是下一个袭击目标。“那一刻，我可能感受到了迄今为止受到的最大的人身威胁。”

尼尔随后得到了人员疏散指令，准备开车离开。内心的恐慌并未缓解，人们开车排着长队，缓慢的车流让未知中的等待显得无比漫长。“直到开上回家的高速公路时，我才感觉到可以呼吸了。”

暂时安全的尼尔担心起正在曼哈顿的女友汉娜。当天的恐袭导致华盛顿和纽约之间的通信一度中断，两人无法直接打通电话。尼尔直接联系到汉娜已是9月12日。

20年后，尼尔依然记得汉娜在电话中描述的纽约——空气中弥漫着刺鼻烟尘。

站在今天回顾，2001年9月11日不仅是一个改变很多美国人生活的日子，也是一个将改变无数远在万里之外人们的日子。袭击发生后不久，时任美国总统小布什在对国会的演讲中正式提出将进行“反恐战争”。10月7日，美军开始了针对阿富汗的军事行动并迅速推翻了塔利班政权。2003年，美国以伊拉克存在“大规模杀伤性武器”及其与“基地”组织有关联为由发动了伊拉克战争。

20年后，塔利班重新掌权，美军在混乱中撤出了阿富汗，被美国认定为“9·11”恐袭的幕后黑手“基地”组织依然存在。

尼尔认为，在阿富汗和伊拉克陷入长期的反叛乱战争使局势更为复杂，分散了美国在“基地”组织上的关注度。他对美国在缺乏证据的情况下发动伊拉克战争的决定感到“震惊和困惑”。伊拉克的混乱，为“基地”组织提供了庇护所，并最终导致极端组织“伊斯兰国”的出现。

在尼尔看来，一个更大的问题是美国“反恐战争”与其所谓自由、民主和自由主义的愿景混为一谈，“被一种爱国情怀和将美式价值观予以延续的需求所驱使”。

每当得知恐怖组织头目被击毙，无论是本·拉丹还是“基地”组织伊拉克分支头目扎卡维，尼尔都会感到些许解脱，但同时也会心生一种不祥的预感，“这不是故事的结局，总会有人出来取代他们”。他指出，在打击恐怖主义问题上，国家不分大小应同舟共济，彼此合作至关重要。

“恐怖主义不会轻易消失，这是我们必须面对的问题，正如现在的新冠疫情。不幸的是，恐怖主义像病毒一样，它会想尽办法击败对手，而我们必须为此做好准备。”他说。

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