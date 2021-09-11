新华社巴黎9月10日电 专访：反恐斗争需要依靠多边主义——访法国人口和发展研究所主任让-巴蒂斯特·梅耶

新华社记者唐霁 刘芳

在“9·11”事件二十周年之际，法国人口和发展研究所主任、社会和经济学家让-巴蒂斯特·梅耶日前接受新华社记者专访时指出，反恐斗争需要多边主义合作，联合国在国际反恐合作上发挥着极为重要的作用。

梅耶曾于2016年发表《外来移民和恐怖主义的关系》论文，深入研究了“9·11”事件对欧洲的影响以及欧洲恐怖主义的成因。今年是“9·11”事件二十周年，美国不久前结束了在阿富汗长达20年的军事存在，匆忙撤军。梅耶认为，美国在阿富汗行动的失败值得反思。

梅耶说：“恐怖主义的滋生不再只是依托所谓的庇护国，它已经发展成为跨国国际网络，变成一个全球性问题。这就是为什么反恐斗争需要依靠多边主义。联合国在国际反恐合作上发挥着极为重要的作用。当然，联合国的协调和动员能力还需要加强。”

目前，阿富汗局势剧变引发了欧洲对可能面临移民潮的担忧，一些欧洲媒体特别担心移民潮引发新的恐怖袭击。梅耶认为，移民不会产生恐怖主义，事实上绝大多数移民谴责恐怖主义暴力行径。但是，外来移民、恐怖主义和社会环境等因素之间存在着复杂的间接联系。

他解释说，一项始于2000年的社会学研究显示，在西方国家进行恐怖活动的伊斯兰极端主义者，很多是出生在西方国家的移民二代或三代。极端化产生的根源是他们感觉背井离乡，出现了对西方社会的严重不适应，在当前全球化背景下无法找到公民身份认同，这种严重的社会融合问题为极端思想滋生提供了土壤。

“所以说，我们面临一个世界性问题，必须在全球角度加以解释：全球化发展的不均衡引发了全球性的社会问题，包括移民和恐怖主义问题。社会压力是极端主义产生的环境，极端主义又进一步加剧了社会的紧张。”梅耶说。

关于当今恐怖主义的发展，梅耶指出，其特点是跨国性、全球性渗透，恐怖分子利用全球网络进行扩张。“从‘9·11’事件，国际社会可以看到全球化对恐怖主义发展的影响。虽然恐怖分子往往针对某一国家采取行动，但他们的最终目标是针对整个国际社会。”他说。

2015年1月《查理周刊》恐袭案、同年11月巴黎系列恐袭事件曾令法国深受恐怖主义之害。近年来，法国政府大力加强反恐斗争和安全管控，但小规模恐袭仍时有发生。对此，梅耶说：“切实、彻底解决恐怖主义问题，必须解决恐怖主义根源所在的全球性社会问题。（法国）加强安全防范、捣毁已经存在的恐怖组织，只是暂时的解决方法。如果止步于此、不解决造成恐怖主义的社会问题，那么这样的社会环境还会继续产生潜在危险。”

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