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中国代表：维持停火、实现安全稳定是利比亚国家重建的基石

2021年09月11日15:42 | 来源：新华网
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新华社联合国9月10日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵10日在安理会审议利比亚问题时表示，利比亚政治进程正处于关键阶段，希望利各方确保如期举行大选。维持停火、实现安全稳定是利比亚国家重建的基石。

他说，当前，利比亚政治进程正处于关键阶段，已启动全国和解进程，各方围绕大选筹备等问题举行多轮磋商。希望利比亚各方充分展现政治意愿，尽快按照政治对话论坛路线图要求，就选举宪法基础和选举法等问题达成共识，确保如期举行大选，推动实现全面、包容的政治过渡进程。

戴兵说，外国军队和雇佣军撤离是利安全的核心问题，任何方案都要确保平衡、有序撤离，避免给利比亚国内稳定和周边国家安全带来风险和挑战。中方鼓励利比亚与周边国家在非盟等地区组织协调下，在边境管理、解武复员、打击恐怖主义、防止武装分子和武器非法跨境流动等方面开展合作，共同维护地区安全。他说，中方重视联合国利比亚支助特派团（联利支助团）对利比亚和平稳定发挥的重要作用，支持联利支助团授权延期。

他说，当前利比亚人道局势严峻，应减少安理会对利比亚制裁措施对平民的负面影响。利比亚正处于国家重建的关键时期，国际社会要积极向利比亚伸出援手，在经济发展、抗击疫情等方面提供更多援助与支持。中方愿同国际社会一道，为利比亚持久和平与发展贡献更多力量。

(责编：于洋、杨牧)

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