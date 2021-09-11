人民网里约热内卢9月10日电 （记者吴杰）9月10日，中国援助多米尼克抗疫物资交接仪式在中国驻多使馆举行。多米尼克总理斯凯里特出席致辞时表示，感谢中方在多方最需要的时刻伸出援手，期待两国继续携手共同战胜疫情。

出席援助仪式的多中两国代表。中国驻多米尼克使馆供图

中国驻多米尼克使馆临时代办罗松涛表示，面对新冠疫情，中多两国同舟共济、守望相助，中国先后向多捐赠口罩、呼吸机、疫苗、检测试剂等十多批抗疫物资，使中多卫生健康共同体更加紧密，两国友谊也在抗疫斗争中得到升华。相信在多政府和人民的共同努力下，多方一定能战胜疫情。中方也将继续秉持人类命运共同体理念，继续为多抗疫提供力所能及的帮助。

斯凯里特总理表示，疫情发生以来，中国慷慨提供物资援助、积极分享抗疫经验，对包括多米尼克在内的国际社会开展抗疫合作做出重要贡献。中方总是在多方最需要的时刻及时伸出援助之手，彰显中方对多中关系的高度重视，印证了中国作为负责任的大国，是多方可以依靠的真挚伙伴，期待两国继续携手共同战胜疫情。

中国援助的核酸和抗原检测试剂等物资。中国驻多米尼克使馆供图

该批援助物资包含核酸和抗原检测试剂，用于支持多政府当前开展的大规模新冠病毒筛查工作。多外长达鲁和卫生部长麦金太尔也出席仪式并分别致辞，感谢中国政府的慷慨援助，盛赞多中友谊。

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